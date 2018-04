Así luce Wolfenstein II: The New Colossus en Nintendo Switch

Los chicos de GameXplain han publicado en su canal de Youtube un vídeo con 25 minutos de juego real de Wolfenstein II: The New Colossus en Nintendo Switch, un lanzamiento muy esperado que como vemos se encuentra en un estado bastante avanzado, lo que nos lleva a pensar que su llegada podría producirse en las próximas semanas.

Wolfenstein II: The New Colossus en Nintendo Switch es un claro ejemplo de lo que se puede conseguir gracias a la optimización, ya que hablamos de un juego de última generación basado en el motor gráfico idTech 6 que está funcionando sobre un SoC Tegra X1, cuya GPU es una modesta solución basada en Maxwell que integra 256 shaders y comparte 4 GB de LPDDR4 como RAM y memoria gráfica.

Esas especificaciones quedan muy por debajo de los requisitos mínimos de Wolfenstein II: The New Colossus para PC, que ya tuvimos ocasión de ver en este artículo (aunque es cierto que estaban inflados y mal planteados, por eso os enlazamos directamente al artículo), pero sin embargo el juego luce bastante bien en la portátil de Nintendo.

En principio parece que el apartado gráfico está mejor resuelto que en DOOM 2016, sobre todo en lo que respecta a la calidad de las texturas y a la nitidez global del juego. No tenemos información sobre la resolución utilizada ni la tasa de fotogramas por segundo, pero todo apunta a que será 720p y 30 FPS.

Hay algunos momentos en el vídeo en los que se aprecian bajones claros que generan tirones, pero se trata de una versión no definitiva así que esperamos que se introduzcan los ajustes necesarios para reducirlos al mínimo. En cualquier caso Wolfenstein II: The New Colossus en Nintendo Switch tiene una pinta fantástica y confirma la gran escalabilidad del idTech 6.