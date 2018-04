ASUS FX504, el nuevo portátil gaming de la gama TUF

Ayer mismo ASUS dio a conocer su nuevo portátil para gamers, el TUF Gaming FX504, un portátil que combina el gameplay inmersivo con una increíble durabilidad gracias a su esperanza de vida de 20 millones de pulsaciones de teclas, la cual dobla el actual estándar de la industria.

Se trata del primer portátil de la nueva serie TUF Gaming (The Ultimate Force). Esta nueva gama, que comparte la esencia de las anteriores series TUF, trae como resultado una serie de ordenadores portátiles para gaming que priorizan la estabilidad y la durabilidad como principal pilar, todo ello bajo unos precios bastante asequibles. “FX504 es capaz de soportar los últimos juegos del mercado y hacer multi tarea con facilidad”, asegura la propia Asus en la página oficial del producto.

Rendimiento y portabilidad

Y es que el nuevo FX504 cuenta con un procesador Intel Core i7-8750HQ de 8va generación, soportando gráficas hasta la NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, con un sistema operativo Windows 10 de base, y con un soporte completo de Microsoft DirectX 12. Con este ordenador ASUS busca ofrecernos una combinación de rendimiento y portabilidad. Su chasis de 2,5 centímetros y su peso de sólo 2,3 kilos hacen del FX504 un portátil bastante asequible a la hora de la portabilidad y movilidad, dándole grandes posibilidades al multitasking “on-the-go”, dándonos una gran libertad manteniendo su unión con el entretenimiento y el mundo gaming.

FX540 cuenta con un disco duro híbrido SSHD FireCuda de 1TB de memoria y 5400rpm, capaz de cargar juegos el doble de rápido que el tradicional HDD. La memoria flash del FireCuda actúa como una caché haciendo guardados frecuentes de los datos accedidos, permitiendo un arranque más rápido al no tener necesidad de acceder al disco duro. Esto resulta no sólo en una velocidad de carga más rápida, si no en un ahorro de energía, una reducción de ruido, y un aumento de duración del dispositivo.

Tecnología de enfriamiento HyperCool

El diseño térmico del FX504 mejora de una forma significativa la durabilidad del mismo, logrando un enfriamiento estable incluso durante las maratones de los más jugones. La tecnología HyperCool se junta con su patentado sistema ADC con sobre impulso del ventilador. Además, este sistema ADC también expulsa las partículas dañinas de polvo o suciedad a través de dos túneles dedicados, evitando atascos de las rejillas de ventilación.

Como añadido, las funciones de enfriamiento incluyen un sistema de enfriamiento del procesador y la tarjeta gráfica, de forma independiente, mediante el uso de tubos de cobre y un ventilador doble. Por último, el portátil cuenta con un ventilador estratégicamente colocado debajo de las telas WASD, manteniendo la temperatura de las teclas durante las largas sesiones de juego.

Visuales súper fluidas con hasta 120 frames por segundo

Con una pantalla de 15,6 pulgadas, el FX504 presenta una tasa de refresco ultra rápida de 120Hz, 3ms de tiempo de respuesta GTG, una gama de color 130% sRGB (estándar rojo, verde y azul), y tecnología de visión ancha. Funcionando a 120Hz, la pantalla es capaz de alcanzar y correr los 120 frames por segundo, lo que logra una sensación más realista al ver películas o series, la capacidad de jugar de forma más fluida y con una respuesta casi instantánea (más limitada a nuestros propios reflejos) dándonos una clara ventaja sobre títulos más frenéticos.

En cuanto a la gama de color, el lograr llegar a un 130% sRGB nos asegura imágenes claras y limpias, y con una consistencia y precisión de colores realmente impresionante, visibles incluso desde los ángulos más difíciles. Además, el panel del monitor cuenta con un acabado mate que ayuda a la eliminación virtual de posibles distracciones como destellos o reflejos.

Sonido envolvente con un 7.1 Inmersivo

El sistema DTS Headphone:X asegura una calidad de sonido envolvente equivalente a un home cinema 7.1 mediante el sonido a través de auriculares, los altavoces del portátil, y altavoces externos. El nuevo perfil de sonido “The Game”, activa un motor de audio que lo procesará con una precisión nunca antes lograda, que además permitirá a los jugadores seguir siendo conscientes de su entorno. Como añadido, contaremos además con un ecualizador que nos permitirá realizar ajustes de audio al detalle y adaptarlo a cada persona.

Conexión ultrarápida con Wave 2 Wi-Fi

Para una conectividad de alto rendimiento, el FX504 incorpora el último Intel 802.11ac Wave 2 Wi-Fi, con una tasa de transferencia de datos de hasta 1,7Gb por segundo. Además, su configuración 2×2 MU-MIMO, permite hasta un 30% más de cobertura que la convencional 1×1. Gracias a esto, los usuarios podrán hacer steamings de alta resolución o jugar online con una caída de conexión menor, incluso si el FX504 se encuentra lejos del router.