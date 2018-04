Google dirá adiós a Linux con el nuevo Fuchsia OS

Google ha publicado un documento denominado “The Book” donde detalla los fundamentos de Fuchsia OS, un desarrollo en que trabaja el gigante de Internet y dicen, algún día será el perseguido sistema operativo unificador.

Ya sabes que Fuchsia es uno de los proyectos más interesantes y misteriosos de Google. Las primeras informaciones lo colocaban como un sistema operativo unificado con el que podrían sustituir a los existentes. Realmente, no se sabe si en el futuro reemplazará, unificará o complementará los desarrollos actuales bajo Android y Chrome OS.

Lo último que sabíamos lo dijo hace un año Dave Burke, vicepresidente de ingeniería de Google:

“¿Cómo se escribe Fuchsia? Fuchsia es un proyecto en fase experimental. Tanto nosotros como vosotros sabéis que tenemos muchos proyectos interesantes en Google. Creo que lo que es interesante aquí es que se trata de un proyecto de código abierto, de manera que la gente puede verlo y comentarlo. Al igual que muchos proyectos que se encuentran en una etapa temprana probablemente acabe pivotando y llegue a transformarse. Hay gente realmente inteligente y genial trabajando en el proyecto. Será emocionante ver lo que sucede. Pero definitivamente es una especie de proyecto independiente de Android. Sí, eso es básicamente.”

Fuchsia OS no es Linux

Ahora, el documento “The Book” no despeja esas incógnitas aunque sí ofrece detalles del sistema, de lo que es y no es. El principal es que Google confirma y resalta desde el principio lo que ya sabíamos: Fuchsia OS no está basado en Linux como Android y Chrome OS.

Fuchsia apunta a ser un “sistema operativo modular basado en capacidades”, que utiliza un microkernel llamado ‘Zircon’ (Magenta), que proporciona los controladores centrales y la implementación de las bibliotecas del lenguaje C (libc) en la que mayoritariamente será programado junto al interno de Google, Dart.

Emplea Flutter para la interfaz de usuario con enfoque al Material Design que Google está utilizando en las últimas versiones de Android y contará con la API Mojo para programar aplicaciones. Estará licenciado bajo código abierto utilizando BSD, MIT y Apache 2 y una vez completado, se cree que Google lo entregará a fabricantes de equipos originales libres de royalties para que lo instalen en sus equipos como hace con Android y Chrome OS.

Todavía se está agregando documentación adicional a este “The Book” y con el tiempo, esta página crecerá con información sobre todo lo que necesitamos saber sobre cómo funciona este Fuchsia OS. Por ahora, esta documentación es la mejor manera para que los desarrolladores conozcan cómo funcionará el próximo sistema operativo de Google.

Fuchsia OS se encuentra en una fase temprana de desarrollo, pero las especulaciones sobre su principal objetivo continúan: unificar Android y Chrome OS en un sólo sistema operativo. Eso sí, sin base Linux como ellos.

Más información | “The Book”