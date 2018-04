Total







La CARBIDE 275R ha sido una de las últimas novedades que ha lanzado CORSAIR en España, un modelo que se presenta como una solución de gama media pero que como veremos tiene pretensiones de gama alta.

En líneas generales la torre es uno de los componentes que más descuidamos a la hora de montar un PC. No todo el mundo es consciente de la importancia que tiene, y no sólo por todo lo relacionado con la ventilación sino también por los formatos compatibles, las posibilidades de ampliación y su vida útil.

Si eliges mal una torre quizá no puedas montar ese sistema de disipación de alto rendimiento que querías, o puede que no tengas espacio para aquella tarjeta gráfica tope de gama que tanto deseabas, o que en un futuro no puedas ampliar por cuestiones de espacio.

Podría seguir poniendo ejemplos pero creo que queda claro, y los que nos leéis a diario ya habéis tenido ocasión de leer numerosos especiales dedicados a la importancia de cada componente así que no vamos a repetirnos.

Hemos tenido la oportunidad de analizar una torre CARBIDE 275R de CORSAIR y a continuación os vamos a contar nuestras impresiones, aunque ya os adelanto que tenemos pensado hacer otro artículo especial dedicado a un montaje completo detallado y paso a paso, así que estad atentos durante las próximas semanas.

Antes de empezar queremos dar las gracias a CORSAIR por enviarnos una muestra y por permitirnos hacer nuestro trabajo sin prisas y con absoluta libertad.

Primer vistazo

Como anticipamos la CARBIDE 275R es una torre que podemos considerar de tamaño medio (también llamadas semi-torres) que presenta un acabado de alta calidad, ya que combina cristal templado, un chasis de acero y aluminio y un frontal en plástico que integra conectores jack de 3,5 mm (entrada y salida), dos conectores USB 3.0 y el botón de encendido justo en su parte superior.

Nada más sacarla de la caja nos encontramos con un diseño minimalista, muy sencillo y sin excesos, que sin embargo resulta visualmente atractivo y que encaja perfectamente con la esencia de la mayoría de los productos de CORSAIR. Ya hemos dicho que no es un modelo de gama alta, pero por calidad, diseño y prestaciones destaca claramente entre la gama media.

En la parte superior, inferior y en el frontal tenemos zonas microperforadas con protección antipolvo. En la zona superior y en el frontal podremos instalar ventiladores adicionales para mejorar el flujo de aire del equipo. CORSAIR ha diseñado esta torre pensando tanto en aquellos que quieran utilizar ventiladores tradicionales como en aquellos que prefieran montar un kit de refrigeración líquida todo en uno de la compañía, ya que tenemos espacio más que suficiente para montar radiadores de gran tamaño.

La caja incluye todo lo necesario para montar un PC, aunque de serie sólo incluye dos ventiladores de 120 mm ubicados en la parte frontal y en la parte trasera. Para el montaje de fuentes de alimentación y de unidades de almacenamiento la CARBIDE 275R ha reservado un espacio concreto en la parte inferior, lo que facilita la gestión y la ocultación del cableado, sobre todo si tenemos una fuente modular.

A continuación pasamos a repasar sus características más importantes:

Semi-torre con formato ATX

Chasis terminado en acero y aluminio, ventana lateral en cristal templado y frontal en plástico.

Dos conectores USB 3.0 frontales y dos conectores jack para auriculares y micrófono.

7 ranuras de expansión.

Admite hasta cuatro unidades de almacenamiento en formato de 2,5 pulgadas y dos en formato de 3,5 pulgadas.

Compatible con fuentes de alimentación de hasta 180 mm y ventiladores de hasta 170 mm. Admite tarjetas gráficas de hasta 37 centímetros.

Permite montar un radiador de hasta 360 mm en el frontal y uno de 240 mm en la parte superior. En la parte trasera admite un ventilador de 120 mm.

Filtros antipolvo extraíbles para reducir la entrada de suciedad.

Valoración y conclusiones

La CARBIDE 275R es un ejemplo de como hacer las cosas bien sin caer en pomposidades innecesarias, y de que es posible crear una torre pensada para montar equipos gaming de alto rendimiento apostando por la calidad antes que por la iluminación LED RGB.

Ya hemos anticipado que lo primero que llama la atención de la CARBIDE 275R es su calidad de acabados, su simplicidad y la belleza que ofrece ese minimalismo tan depurado y bien resuelto, pero esta torre es mucho más que una simple fachada.

Su construcción interna es calidad. Todas las bahías para colocar unidades de almacenamiento están terminadas en metal y ofrece espacio suficiente para montar sin problemas casi cualquier configuración que se nos ocurra. No tendremos problemas para montar una solución de refrigeración líquida tipo AIO de doble o de triple radiador, y tampoco para instalar dos tarjetas gráficas de gran tamaño y longitud.

La CARBIDE 275R cuenta con una distribución muy inteligente y ofrece un espacio simplificado pero bien organizado. Esto, unido a la posición inferior de la fuente de alimentación y al espacio en el lateral para pasar el cableado, permite hacer montajes limpios y atractivos.

Mis sensaciones con la CARBIDE 275R han sido muy buenas y como os dije tengo pendiente la publicación de un montaje completo con esta torre. He querido hacerlo en un artículo independiente para que además os sirva como guía detallada. Espero que os guste y que os sea útil.

Volviendo a esta semi-torre de CORSAIR creemos que es una opción excelente por su calidad de acabados, su excelente precio (tiene un precio recomendado de 80 euros) y el valor que ofrece en líneas generales. Si buscas un chasis de calidad pero económico deberías tenerla muy en cuenta.

Nos ha gustado

Diseño muy bonito y cuidado.

Buena calidad de construcción.

Excelente distribución de espacio interior.

Es amplia y permite una gran variedad de configuraciones.

Permite reducir al mínimo el cableado.

Buen precio para lo que ofrece.

Permite un buen flujo de aire.

No nos ha gustado