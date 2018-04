RX 560 de 2 GB frente a RX 560 de 4 GB con un Pentium G5400

NJ Tech nos deja una nueva comparativa en la que enfrentan una RX 560 de 2 GB y una RX 560 de 4 GB en juegos actuales. Ambas comparten la misma configuración base, formada por 16 GB de DDR4 a 2.400 MHz y un Pentium G5400.

El Pentium G5400 es un procesador que podemos considerar como de gama baja pero es un modelo de última generación, ya que está basado en la arquitectura Coffee Lake y es capaz de ofrecer un rendimiento muy bueno en juegos gracias a su alto IPC y a la tecnología HyperThreading.

Como siempre vamos a ver las especificaciones de cada tarjeta gráfica y del procesador y pasamos a analizar los resultados.

Radeon RX 560 de 2 GB

1.024 shaders.

GPU a 1.300 MHz (frecuencia máxima).

64 unidades de textura.

16 unidades de rasterizado.

Bus de 128 bits.

2 GB de memoria gráfica GDDR5 a 7 GHz efectivos.

TDP de 90 vatios.

Radeon RX 560 de 4 GB

1.024 shaders.

GPU a 1.300 MHz (frecuencia máxima).

64 unidades de textura.

16 unidades de rasterizado.

Bus de 128 bits.

4 GB de memoria gráfica GDDR5 a 7 GHz efectivos.

TDP de 90 vatios.

Pentium G5400

Arquitectura Coffee Lake en proceso de 14 nm.

Dos núcleos y cuatro hilos a 3,7 GHz.

a 3,7 GHz. 4 MB de caché.

TDP de 54 vatios.

Como podemos ver la RX 560 de 4 GB ofrece un mayor rendimiento en casi todos los juegos, y en algunos como Kingdom Come: Deliverance y Wolfenstein II: The New Colossus las diferencias son muy grandes, tanto que la convierten en la ganadora indiscutible.

La diferencia entre la versión de 2 GB y la de 4 GB es de unos 15 euros aproximadamente, así que si tenéis pensado comprar una RX 560 no dudéis en invertir un poco más para haceros con la de 4 GB de GDDR5.