Apple no volverá a repetir el éxito del iPhone 6, dicen los expertos

El éxito del iPhone 6 y de su hermano mayor, el iPhone 6 Plus, fue tan grande que se convirtieron en los smartphones más vendidos de la compañía de la manzana y ocuparon el tercer puesto en la lista de teléfonos móviles más vendidos de la historia, siendo superados únicamente por los Nokia 1110 y Nokia 1100.

Ambos terminales permitieron a Apple conseguir un dominio absoluto en las ventas de smartphones de finales de 2014 y 2015, pero no pudieron mantener los resultados con los lanzamientos posteriores. Las ventas del iPhone 6s-iPhone 6s Plus fueron inferiores a los de la generación anterior, y lo mismo ha ocurrido con los iPhone 7 y iPhone 8 (incluidas sus versiones Plus).

Steven Milunovich, analista de USB, se ha mostrado convencido de que Apple no será capaz de repetir el éxito del iPhone 6 y del iPhone 6 Plus, lo que significa que no volverá a repetir los resultados que obtuvo en general en 2015, un año que fue el mejor para la compañía de la manzana en lo que respecta al mercado smartphone.

El analista habla del peso creciente de fabricantes como Xiaomi, Vivo, Huawei, OPPO, que han dado un buen bocado a las ventas de Apple en mercados tan importantes como China, y ha indicado también que los ciclos de actualización de smartphones entre los consumidores volverán a alargarse en 2018, lo que significa que el usuario medio tardará más tiempo en renovar su smartphone.

Puede que gracias a futuras innovaciones Apple sea capaz de poner “patas arriba” al sector smartphone y consiga no sólo repetir sino mejorar los resultados de los iPhone 6-iPhone 6 Plus en ventas, pero lo cierto es que no lo tiene nada fácil.

Más información: WCCFTech.