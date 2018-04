EA confirma que Anthem tendrá una buena historia y muchos DLCs

Justo ayer os contamos que el CDO de EA había comentado que no volverán a errar el tiro con los micropagos en Anthem y en Battlefield V, y hoy sabemos que el primero tendrá un modo historia muy cuidado y que también recibirá una gran cantidad de DLCs (contenidos descargables).

Mass Effect: Andromeda fue una decepción en todos los sentidos. Su factura técnica fue terrible, llegó cargado de errores y no recibió todas las mejoras ni todos los DLCs que prometió BioWare, lo que acabó dejando a los jugadores con un título mal terminado e incompleto que francamente nunca debió llegar al mercado, al menos en ese estado.

Los micropagos abusivos en Star Wars: Battlefront II fueron otro gran error que colocó a EA de nuevo en una espiral de críticas y dejaron a la compañía en una situación “complicada”. No me malinterpretéis, sigue siendo un gigante y una de las empresas más importantes del mundo del videojuego, pero el escándalo de los micropagos en Star Wars: Battlefront II ha supuesto un importante toque de atención y le ha dejado claro a EA que no puede hacer lo que quiera y que existen unos límites que no se pueden cruzar.

BioWare tiene la oportunidad de redimirse y de calmar los ánimos con Anthem, un juego que como dijimos contará con una historia única y bien desarrollada. El tema de los DLCs nos puede gustar más o menos pero tiene un lado positivo, y es que permitiría monetizar el juego sin tener que recurrir de forma exagerada a los micropagos.

El lanzamiento de Anthem se espera para el primer trimestre de 2019. Sabemos que llegará a Xbox One, PS4 y PC, aunque no conocemos sus requisitos mínimos. Con todo al ser un lanzamiento multiplataforma estamos convencidos de que serán los típicos de cualquier juego triple A actual, y por ello os dejamos una estimación que creemos que será muy fiel a los requisitos oficiales:

Requisitos mínimos

Windows 7 de 64 bits.

CPU Intel Core i3 6300T o AMD FX serie 4300.

6 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 660 o AMD Radeon HD 7850 de 1 GB.

Requisitos recomendados

Windows 10 de 64 bits.

CPU Intel Core i5 6600 o FX serie 8350.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 970 o AMD Radeon R9 290 de 4 GB.

Más información: BioWare.