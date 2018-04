¿Son fiables los benchmarks integrados en juegos?

La mayoría de los juegos suelen incluir una prueba de rendimiento (benchmark) que sirve como herramienta para que medios y usuarios puedan obtener una medición sencilla del desempeño que es capaz de ofrecer su equipo.

Esas pruebas de rendimiento pueden ser muy diversas, pero por desgracia en la mayoría de los casos no son fiables. Casi todos los juegos que incluyen benchmarks se limitan a escenas con un alto nivel cinemático, tienden a obviar secuencias de acción intensa y efectos especiales (como explosiones) y no muestran una gran cantidad de personajes secundarios en pantalla, lo que supone una recreación irreal del juego y se traduce en un resultado impreciso y nada fiable.

En el vídeo que acompañamos, cortesía de Digital Foundry, podemos ver esta cuestión perfectamente explicada con diferentes juegos. Por ejemplo en los benchmarks de Tomb Raider 2013 y Rise of The Tomb Raider el problema es muy claro; las escenas utilizadas son demasiado simples, no presentan secuencias de acción intensa ni NPCs, lo que significa que son una especie de “mejor caso posible”. Lo explicamos de otra forma, el rendimiento no es el mismo en una escena con varios NPCs realizando acciones complejas y con efectos diversos que en una en la que sólo está Lara corriendo cómodamente por un escenario fijo.

También hay que tener en cuenta que esos benchmarks pueden parecer más realistas en determinados juegos, como Batman: Arkham Knight por ejemplo, pero al mostrar únicamente las tasas de FPS medios pueden ocultar problemas graves como el stuttering (pérdida de sincronización entre fotogramas que produce parones continuados en la imagen).

En resumen, la mejor forma de valorar el rendimiento real de un juego es jugándolo y a ser posible en varios escenarios, ya que entre un nivel y otro puede haber diferencias de desempeño importantes derivadas de la propia complejidad de aquellos.