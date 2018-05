Juega gratis a For Honor, Just Cause 3 y XCOM 2 (Xbox One)

Xbox ha organizado una nueva promoción de juego gratuito y estos días ofrece tres grandes títulos a prueba: For Honor , Just Cause 3 y XCOM 2.

La promoción forma parte de las habituales jornadas Xbox Live Gold’s Free Play Days que Microsoft pone en marcha cada cierto tiempo. La actual comenzó ayer y se alargará hasta las 7 horas del lunes 7 de mayo.

Durante ese tiempo los usuarios podrán jugar ilimitadamente a los juegos base completos (sin las expansiones). Si posteriormente decides comprar cualquiera de estos juegos todos tus logros, progresos y juegos salvados se transferirán a tu cuenta.

Para animar al personal, la Microsoft Store ofrece descuentos por tiempo limitado, descontando un 67% sobre el precio de las ediciones Deluxe y Gold de For Honor. Just Cause 3: Land, Sea, & Air Expansion Pass está disponible con un 80% de descuento y la edición Deluxe de XCOM 2 se puede adquirir con un 67% de descuento.

Una buena oportunidad para probar tres grandes juegos. El juego de acción cuerpo a cuerpo For Honor; más acción en mundo abierto con el Just Cause 3 y el fantástico XCOM 2 que analizamos a fondo en el lanzamiento (también su expansión) y es de lo mejor del género de estrategia que puedes jugar en consolas. Como para no salir de casa en el fin de semana.