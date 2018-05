Consigue gratis The Flame in the Flood y Oddworld: Abe’s Oddysee

Humble Store ha sabido hacerse un hueco en el sector de la distribución de videojuegos en formato digital, algo complicado teniendo en cuenta el peso que tiene Steam de Valve en dicho mercado. Para “hacerse querer” en ocasiones ofrece juegos gratuitos de forma temporal, una estrategia que hoy han repetido con The Flame in the Flood.

The Flame in the Flood utiliza una perspectiva isométrica similar a la que podemos encontrar en juegos tan dispares como Diablo III e Impact Winter, aunque en líneas generales tiene un acabado y un enfoque más cercano a éste último tanto en lo que respecta a la jugabilidad como al apartado técnico y al argumento, ya que parte también de una catástrofe natural (una inundación en este caso) que deja un entorno hostil donde deberemos hacer frente también al hambre y al frío si queremos sobrevivir.

Un título original, bien terminado, divertido y muy recomendable. No deberíais pasarlo por alto, pero recordad que la promoción para conseguirlo termina mañana por la tarde así que daros prisa. El código de activación se utiliza en Steam y caduca el 26 de mayo.

Como anticipamos en el título Oddworld: Abe’s Oddysee también está disponible de forma gratuita en Steam, una promoción que durará todo el fin de semana.

A continuación os dejo un resumen con las especificaciones a cumplir para mover The Flame in the Flood:

Requisitos mínimos