Filtrada una imagen del controlador de accesibilidad para Xbox One

Los mandos de control para videojuegos son unos excelentes periféricos que pueden sustituir al teclado y el ratón en la mayoría de las ocasiones, sin embargo, a veces estos no se ajustan a personas con necesidades especiales.

Afortunadamente, Microsoft parece que dará un buen paso hacia adelante para hacer llegar su división de videojuegos, Xbox, a las personas con necesidades especiales, ya que se ha filtrado una imagen renderizada del que será su controlador centrando en las accesibilidad.

La imagen fue primero publicada por el filtrador @h0x0d en Twitter, y por lo que se puede apreciar, parece que contará con dos grandes botones A y B y todo apunta a que será un periférico programable. También se puede ver una cruceta estándar junto con los botones de menú, vista y Xbox que generalmente se suelen encontrar en los mandos del gigante de Redmond.

Desgraciadamente, lo único que se tiene de momento es la imagen filtrada en Twitter, aunque todo pinta que Microsoft tiene un diseño al menos bastante avanzado. Sin embargo, al no ser una imagen real, posiblemente no se trate del diseño definitivo, aunque algunos medios apuntan a que no habrá que esperar demasiado para verlo presentado oficialmente debido a la proximidad de la feria E3.

Esté cerca o no el lanzamiento al mercado de este mando centrado en la accesibilidad, sin duda es un gran gesto por parte de la compañía que permitirá a una mayor cantidad de personas jugar a los juegos disponibles para Xbox, y aquí tampoco se puede descartar Windows ni tampoco otros sistemas como Linux, que soporta los mandos oficiales de Xbox.

