Cuando alguien se decide a dar el salto a Linux la recomendación habitual suele ser Ubuntu. No en vano, es una de las distribuciones más conocidas, con soporte para una amplia base de hardware y miles de recursos en Internet por si nos atascamos. En este artículo queremos ir un poco más allá y presentaros algunas derivadas que, a su manera, aportan valor añadido sobre la excelente base que ya ofrece el sistema de Canonical.

1.- Linux Mint, ideal para principiantes

Probablemente, la mejor opción para empezar en GNU/Linux. Estable, sólida y ligera, esta distribución se enfoca en la facilidad de uso y es especialmente interesante para aquellos que dan el salto desde Windows y no quieren complicarse la vida.

Linux Mint está disponible con los escritorios Cinamon, MATE o Xfce. Te recomendamos el primero, muy cuidado estéticamente, amigable y mantenido por los desarrolladores del proyecto de manera directa.

Te gustará por:

El sistema de copias de seguridad automático y transparente para el usuario

Basada en Ubuntu LTS con soporte a largo plazo de hasta cinco años

Si vienes de Windows, todo está donde “crees” que debería estar

Más información y descarga | Linux Mint 19 Tara

2.- Zorin OS, usuarios de Windows, bienvenidos

Otra que también se basa en Ubuntu LTS es Zorin OS, una distribución con un escritorio clásico y una configuración out of the box, esto es aplicaciones, códecs y demás añadidos ya incluidos de serie. Instalar, personalizar si queremos y empezar a trabajar. O sea, como Linux Mint, pero con más cercana a la filosofía de uso de Windows.

Zorin Os se puede descargar directamente desde la web oficial, donde encontraréis varias versiones (incluyendo la más completa, de pago). Nuestra recomendación es empezar por Zorin OS Core y añadir solo lo que necesitéis en función del uso que le vayáis a dar.

Te gustará por:

“Look and feel” estilo Windows

Preconfigurado para poder jugar sin muchas complicaciones (incluyendo títulos Windows gracias a Wine)

También ofrece soporte a largo plazo, por lo que es recomendable para entornos en producción

Más información y descarga | Zorin OS

3.- Pop!_OS, la distro de System76

Además de ser la referencia en cuanto a fabricantes que apuestan por GNU/Linux para sus equipos, System76 es un miembro muy activo de la comunidad. Pop!_OS usa el entorno de escritorio GNOME y está repleto de buenas ideas, como una buena selección de software “de serie”, su apuesta por AppCenter para que cualquiera puede descargar aplicaciones de forma sencilla o la posibilidad de descargar una versión diseñada para funcionar bien con NVIDIA desde el primer minuto.

Obviamente Pop!_OS está especialmente diseñado para equipos System76, pero funciona en cualquier equipo con una configuración estándar. Una buena opción para montar una solución estable y que no requiera apenas mantenimiento.

Te gustará por:

Menos software de serie que Ubuntu y más ordenado

Actualizaciones mayores cada seis meses sin necesidad de reinstalar

Interfaz gráfica cuidada y amigable y un estilo propio

Más información y descarga | Pop!_OS

4.- elementary OS, quédate con lo esencial

Otra fantástica opción para aquellos que vienen de Windows o MacOS y quieren una inmersión tranquila en el mundillo GNU/Linux. Una plataforma rápida, sencilla, fácil de mantener y que destaca por su cuidada selección de aplicaciones. No incluye ningún tipo de seguimiento ni recopila datos, su fuente de financiación exclusiva son las donaciones de la comunidad de usuarios.

Uno de los aspectos que caracterizan al desarrollo de elementary OS es la tranquilidad. Con una filosofía de “estará listo cuando esté listo” no son amigos de grandes revoluciones sino de una evolución segura. El lado negativo es la falta de novedades, así que no es la mejor opción para los que siempre quieren estar a la última.

Te gustará por:

Un diseño que sabe lo que quiere

Excelente selección de aplicaciones

Otro basado en Ubuntu LTS y con largo recorrido

Más información y descarga | elementary OS

5.-Kubuntu, para empezar en Linux con buen pie

Para terminar, un ‘sabor oficial’ de la familia Ubuntu cuya última versión, basada en Ubuntu 18.04 LTS, hace de esta otra alternativa a tener muy en cuenta para quienes buscan soporte a largo plazo, además de un entorno de escritorio de corte clásico por defecto, pero muy potente, estable y ligero.

De hecho, Kubuntu se diferencia de Ubuntu en el entorno de escritorio. Cambia GNOME por KDE, lo que resultará más natural para los usuarios recién llegados de Windows, al tiempo que ofrece unas posibilidades de personalización inmensas.

Te gustará por:

Lo ligero que es, incluso en equipos no actuales

Lo completo y configurable

Las muchas aplicaciones nativas de calidad que tiene KDE

Más información y descarga | Kubuntu

Hasta aquí nuestra selección, necesariamente subjetiva y seguramente incompleta. Por ello, recurrimos a nuestros lectores para que nos ayudéis a completar esta lista con vuestras distros favoritas. ¿Qué derivada de Ubuntu consideráis que merece la pena probar?