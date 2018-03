Nuestros lectores hablan: ¿Smartphone con pantalla OLED o IPS?

A la hora de elegir un smartphone es habitual pensar en qué sistema operativo nos gusta más, el hardware que vamos a necesitar (en general) y si cuenta con una pantalla OLED o IPS.

Ese conjunto de claves nos sirve de base para formar un primer criterio de decisión que luego iremos completando con otros aspectos importantes, como por ejemplo la autonomía, la calidad de las cámaras, el soporte y el precio.

No hay duda de que en general las pantallas OLED ofrecen una serie de ventajas importantes, entre las que destacan su mayor eficiencia y viveza en la representación de colores, que en conjunto las colocan en una posición de superioridad frente a las pantallas IPS, pero esto no quiere decir que sean perfectas ya que son más caras, pueden crear imágenes poco “naturales” por un contraste excesivo y son susceptibles a sufrir quemaduras (marcas por efecto de persistencia).

En lo personal prefiero las pantallas IPS en un smartphone. Hace unos meses me decidí a renovar mi Galaxy S6, un terminal que me ha dejado un gran sabor de boca y que desde luego ha sido de lo mejor que ha hecho Samsung. Tuve en mente varias opciones y estuve a punto de irme a por un OnePlus 5, pero al final me he decantado por un iPhone 8 Plus, que cuenta con una pantalla IPS.

Ahora os toca a vosotros; ¿preferís un smartphone con pantalla OLED o IPS? Como siempre podéis dejar vuestra opinión de forma totalmente libre y contarnos cualquier experiencia relacionada con la idea central del artículo. Los comentarios son vuestros.