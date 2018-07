UE multa a ASUS, Philips y Pioneer por acuerdo ilegal de precios

La Comisión Europea ha impuesto multas por 111 millones de euros a ASUS, Philips, Pioneer y Denon por un acuerdo ilegal para mantener precios altos de productos en comercio electrónico y aumentar sus beneficios.

“Como resultado de las acciones de estos cuatro fabricantes, millones de consumidores europeos han tenido que pagar más por los portátiles, auriculares, dispositivos de audio y vídeo, aparatos de cocina, secadores de cabello y muchos otros productos”, ha asegurado la comisaria europea de competencia, Margrethe Vestager, recordando que este tipo de pactos es ilegal según las normas antimonopolio de la UE.

Los fabricantes “pactaron” precios mínimos de venta para evitar que los minoristas on-line los bajasen de ese nivel y “presionaron” a los minoristas que vendían productos bajo el precio pactado. “Si estos minoristas no cumplían con los precios cobrados por los fabricantes, estaban expuestos a amenazas o sanciones, como el cese de suministros“, destaca Vestager.

También recurrían a “sofisticadas herramientas” para vigilar que los minoristas acataban los precios de reventa en la red de distribución, para así “responder rápidamente a los descensos de precios”.

Las cuatro compañías multadas han reconocido la violación de las normas antimonopolio de la UE y han colaborado con la Comisión en la investigación de los hechos, lo que ha permitido rebajar bastante las sanciones a un montante total de 111 millones de euros.

“Nuestras decisiones de hoy muestran que las normas de competencia de la UE sirven para proteger a los consumidores cuando las empresas se interponen en el camino de una mayor competencia de precios y mejores opciones”, ha explicado la comisaria europea de competencia. Un azote para las compañías incumplidoras de las leyes europeas en una nueva sanción antimonopolio después de la multa récord a Google por abuso de posición de mercado de Android.

Acuerdo ilegal de precios: una práctica repetida

No es la primera sanción de la Comisión Europea por este tipo de caso, ilegales y éticamente reprobables en un mercado abierto, que termina perjudicando al consumidor que tiene que pagar precios anormalmente altos. El pasado marzo, Bruselas impuso multas por valor de 254 millones de euros a un total de ocho fabricantes japoneses de condensadores, un componente utilizado en diferentes productos de consumo como placas base, por haber estado pactando precios durante un periodo continuado de 14 años.

De la misma manera, fabricantes de chips de memoria han estado en el punto de mira de la Unión Europea desde hace años por ponerse de acuerdo, presuntamente, para fijar ilegalmente los precios de sus productos.

Y no solo fabricantes. La Autoridad de la Competencia y Mercados británico (CMA), envió una advertencia a un número no determinado de minoristas en línea a los que acusó de no competir y acordar precios. CMA dijo encontrar evidencias de actuaciones ilegales en firmas de comercio electrónico que trabajan en plataformas de Amazon o eBay. Los vendedores, habrían acordado no competir entre ellos y establecer precios mínimos de venta.

El procedimiento de infracción de normas antimonopolio de la UE contempla multas de hasta el 10% de la facturación anual de una compañía.