Cinco series frescas para aguantar la ola de calor (Segunda parte)

En España nos enfrentamos a una ola de calor que dejará en nuestros termómetros temperaturas récord de hasta 44 grados. Incluso bajar a la piscina puede ser peligroso. Un buen plan es ponernos cerca del ventilador o aire acondicionado y encender la televisión ¿Y que vemos? Aquí os dejamos cinco propuestas de series modernas, que son continuación de las que te ofrecimos ayer dedicada a series más clásicas.

Siren – HBO

¿Te gustó 1,2,3 Splash!?, ¿de pequeño viste H2O y te declaraste fan?, ¿la Sirenita es una de tus películas preferidas? Pues pasa a la siguiente, por que Siren no tiene nada que ver con esto.

Si este año todavía no has pisado la playa y te mueres de ganas te invitamos a pasarte por Bristol Cove, un risueño pueblo costero americano donde no todos sus habitantes tienen dos piernas. Bristol Cove vive del turismo que atrae con cuentos de sirenas, pero como sabemos todo mito tiene su parte de verdad, y en este caso está muy vivo. La serie, creada por Freeform (Pretty Little Liars y Cazadores de Sombras), muestra la cara más fiel al mito de la sirenas. Seres mitad mujer, mitad pez, que no son nada simpáticos, son agresivos y tienen un gran gusto por la carne humana.

La protagonista es Ryn (Eline Powell), una sirena que llega al pueblo buscando a su hermana que ha sido atrapada por los humanos. La integración no será fácil, pero tiene la ayuda del biólogo marino Ben Pownall (Alex Roe) la acompañará en la aventura.

Heridas abiertas -HBO

Refugiémonos del calor en el estado de Missouri, en un pequeño pueblo llamado Wind Gap, famoso por sus granjas de cerdos y donde no suele haber mucho que hacer. Wind Gap deja de ser un pueblo sin más cuando empiezan a secuestrar niñas que aparecen muertas poco tiempo después.

Si eres un verdadero fan de los thrillers no debes dejar pasar Heridas abiertas, la digna heredera de True Detective. Heridas abiertas es la serie de la novela homónima de Gillian Flynn (también autora de la inquietante “Perdida”), narra la historia de Camille (Amy Adams), una joven periodista que no lo ha tenido nada fácil en su vida y que se ve obligada a volver a su pueblo a escribir sobre las niñas desaparecidas.

En Wind Gap tendrá que enfrentarse a duros recuerdos pasados y a los más recientes, tendrá que convivir con su madre Adora, que no está muy contenta de tenerla en casa, y su hermanastra Amma, ninguna de las dos son fáciles y los breves encuentros que tienen son muy intensos, como si todo el doloroso pasado empujara por salir a borbotones.

Cada lunes se estrena un nuevo capítulo en HBO en el que tendremos la posibilidad de desgranar un poco más esta historia, saber que esconde cada uno de sus personajes y de, por supuesto, descubrir al asesino.

Killing Eve – HBO

Se estrenó en mayo y sorprendió a muchos, no solo por la vuelta de Sandra Oh (Anatomía de Grey) a la pequeña pantalla, si no por demostrar que ser risueña y asesina es posible. Killing Eve también se inspira en una novela, en la saga de Villanelle de Luke Jennigs, el nombre que utiliza nuestra protagonista. Una carismática asesina, desequilibrada y con gustos caros que ve se obsesiona con una policía del MI5, Eve Polastri, a la que pone vida Sandra Oh.

Eve Polastri comparte con Cristina Yang, el personaje más conocido de la actriz, su obsesión por el trabajo bien hecho. Bien es cierto que Eve no es tan repelente como Cristina, de hecho nos podemos identificar fácilmente con ella. Quiere atrapar a una asesina y hará cualquier cosa por conseguirlo, hasta obsesionarse de manera algo malsana con ella.

Killing Eve nos llevará de visita por las principales capitales de Europa en cada asesinato en los que conoceremos un poco más de esta asesina que no nos dejará indiferente.

Fariña – Atresplayer – Netflix

Dejemos atrás la saturación de HBO. Vamos con otra cosa. Si odias el calor y eres feliz con la lluvia, te recomendamos que visites Galicia en esta producción de Atresmedia Televisión que ahora también puedes ver en Netflix y del tirón. Ideal para una maratón calurosa.

Fariña también se basa en un libro, en el de Nacho Carretero, que fue prohibida su venta durante un breve tiempo por culpa del exalcalde O Gorve, que aparece en el libro y que demandó al autor por difamación.

Fariña narra la historia de Sito Miñanco un pescador con destreza manejando la lancha, se inicia en el contrabando de tabaco de la mano de Terito (Vicente Otero Pérez), el jefe de los clanes de la ría de Arousa. Después se establece por su cuenta con otros dos amigos. Te vas a hartar de lluvia.

El Bosque – Netflix

Sigue las líneas de Heridas Abiertas, pero sin poesía y con menos encanto. Aunque si lo tuyo son los thrillers, no puedes dejarla pasar.

Esta serie francesa se mueve por el terreno tan conocido de las series oscuras criminales de pueblos remotos, desapariciones y policías forasteros. En este caso, el nuevo capitán del pueblo lidera la investigación de la desaparición de una chica de 16 años. Todo el pueblo conocía a la chica muy bien, y algunos le ayudan con la investigación. Entre ellos está Eve, una mujer que desapareció 20 años antes junto a su madre, que nunca apareció. Ella se crió como una niña salvaje en el bosque y no recuerda lo que le ocurrió. Se describe como un drama juvenil de madurez con tonos sobrenaturales.

Bonus Track: En pocas palabras – Netflix

Si queremos saber un poquito de todo y no estar descolgados en conversaciones con amigos, familia o trabajo, os recomendamos “En Pocas Palabras”, una serie de minidocumentales que nos explican en 15 minutos temas actuales o que siempre salen a flote. Las criptomonedas, el ADN de diseño, la marihuana, son algunos de los temas que trata. Así cuando salgas de tu salón después de la hola serás un entendido de todo. O un cuñao, como se suele decir.