Tesla esconde juegos clásicos de Atari en sus coches

Hace apenas unos días Tesla anunciaba la llegada de Hardware 3, un nuevo chip de fabricación propia que sustituirá al actual ordenador de a bordo de sus vehículos Model X, S y 3. Ahora, Elon Musk ha querido ampliarnos también algo de información sobre la nueva actualización de software de estos coches, la cual, para sorpresa de muchos, incluirá varios juegos clásicos.

Así pues, dentro de un mes se producirá el salto a la versión 9.0 del Software de Tesla, que además de incluir nuevas características para la mejora de la experiencia y funcionamiento del ordenador de estos lujosos coches, contará con varios juegos clásicos de Atari, ocultos a modo de “huevos de pascua” (proveniente su nombre inglés “easter eggs” por el hecho de tener que ser buscados).

Ocultos, seguramente de forma algo meticulosa, a través de los distintos menús del panel central de estos vehículos, podremos encontrar y jugar títulos como Ms. Pac-Man, Food Fight, Dig Dug, Tempest, Missile Comand, o Pole Position. Pero eso no es todo, y es que, por ejemplo en caso de este último (para todo aquél que no lo conozca, se trata de un sencillo juego de carreras) podremos jugar mediante el control directo desde el propio volante del coche.

Some of best classic @Atari games coming as Easter eggs in Tesla V9.0 release in about 4 weeks. Thanks @Atari!

— Elon Musk (@elonmusk) August 1, 2018