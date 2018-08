Campfire facilitará el arranque dual con Chrome OS y Windows 10

El CEO de la división móvil de Samsung, DJ Koh, ha confirmado que el Galaxy S10 no será el primer smartphone 5G, un comentario que ha generado un gran revuelo y que merece un pequeño análisis.

¿Por qué ha tomado Samsung esta decisión? Es una buena pregunta y la respuesta nos la ha dado el propio DJ Koh, quien ha indicado que el primer smartphone 5G del gigante surcoreano será “otro modelo”. Sí, ha hecho referencia a otro modelo y no, no creemos que se trate del Galaxy Note 10, sino del esperado y rumoreado smartphone flexible que la compañía podría lanzar durante el primer trimestre del año.

Aunque el 5G se presenta como un avance importante y está lleno de posibilidades lo cierto es que su estandarización y el debido aprovechamiento por parte de los consumidores no será una realidad a corto ni a medio plazo, lo que significa que el uso de una solución compatible a corto plazo puede elevar de forma “innecesaria” el precio de los smartphones que decidan integrarlo, algo que Samsung querría evitar a toda costa para mantener el precio de venta del Galaxy S10 en un nivel competitivo.

Galaxy S10 y Galaxy X: ¿qué podemos esperar?

Samsung es el mayor vendedor de smartphones Android y una de las figuras más importantes del sector móvil. Sus gamas Galaxy S y Galaxy Note gozan de un gran éxito, pero el mercado se encuentra en una situación complicada por el alargamiento de los ciclos de renovación y una falta clara de innovación clara, que hace que los consumidores cada vez se sientan menos motivados a cambiar su smartphone.

Es ahí donde entrará en juego el Galaxy X, un nombre que ha aparecido en filtraciones anteriores y que podría convertirse en el distintivo que utilizaría Samsung en su primer smartphone verdaderamente flexible, que sería también el primer modelo con conectividad 5G del gigante surcoreano.

Esas dos serían las diferencias más importantes que existirían entre el Galaxy S10 y el Galaxy X: el acabado flexible y la conectividad 5G. El resto de especificaciones podrían ser muy similares, aunque debido a la falta de información oficial todavía no podemos asegurar nada en este sentido.

Por lo que respecta al Galaxy S10 todo apunta a que traerá un nuevo diseño y a que veremos un total de tres modelos diferentes: uno con pantalla de 5,8 pulgadas y una única cámara trasera, otro con pantalla de 6,2 pulgadas y doble cámara trasera y un tercero con pantalla de 6,4 pulgadas y triple cámara trasera. Esta configuración estaría dividida en una cámara principal de 12 MP, otra gran angular de 16 MP y un teleobjetivo de 13 MP trabajando como zoom óptico.

Smartphones flexibles como auténtica innovación

Durante los últimos años hemos visto muchos intentos de innovar en el sector smartphone. Si hablamos de terminales flexibles seguro que os vendrán a la cabeza los Galaxy Round y los LG G Flex de primera y segunda generación, que partían de un concepto muy básico pero representaban a la perfección lo que podemos considerar como esa primera etapa de los smartphones flexibles.

Aunque generaron una cierta expectación no tuvieron el éxito esperado y desde entonces el concepto de smartphone verdaderamente flexible ha ido dando vueltas en el sector, pero no ha llegado a materializarse de una manera efectiva. Por ejemplo el ZTE Axon M parte de una idea de doble pantalla plegable, pero no tiene nada que ver con el concepto real de smartphone flexible.

El Galaxy X partiría de una base similar a la del ZTE Axon M, lo que significa que sería un terminal con una pantalla plegable pero sin trampa ni cartón que podríamos extender y recoger gracias a una bisagra colocada en la parte central de la misma. Dicha bisagra estaría perfectamente integrada y no presentaría marcos ni bordes que “corten” la pantalla, cosa que sí ocurre con el modelo de la compañía china.

Samsung está comprometida con los smartphones flexibles. Según DJ Koh el Galaxy X no será un lanzamiento “puntual”, sino que se trata de un dispositivo con el que quieren abrir una nueva línea de productos que mantendrán durante los próximos años. Podemos dar por hecho que este tipo de terminales serán la próxima tendencia del sector.