Novedades VOD 33/18: El (Des)encanto llega a Netflix

Aunque es uno de los servicios de correo electrónico de más utilizados del mundo, a Google le interesa seguir añadiendo nuevas características a Gmail para que no pierda fuelle frente a sus competidores.

Después de empezar a implementar una gran renovación el pasado mes de abril, ahora el gigante de Mountain View ha traído a la versión móvil de Gmail (la aplicación oficial para móviles) el Modo Confidencial, que permitirá mejorar, al menos en teoría, la confidencialidad de los emails enviados a bajo esta posibilidad.

En caso de activarse el Modo Confidencial para un email específico, el emisor podrá establecer un tiempo de expiración y un código para restringir el acceso mediante la interfaz web o SMS. Por su parte, el destinatario estará limitado a la hora de tratar con estos correos electrónicos, ya que no podrá copiar, pegar, descargar, imprimir ni reenviar el mensaje o los ficheros adjuntados.

Sin embargo, el Modo Confidencial parece hacer aguas nada más ser puesto en funcionamiento, ya que no impide la toma de pantallazos, así que al final los mensajes son tan confidenciales como el destinatario quiera, a pesar de impedirse el tratamiento del texto a menos que se haga a través de un OCR. Esto ha sido reconocido por la propia Google, que ha dicho lo siguiente:

Aunque el Modo Confidencial ayuda a evitar que los destinatarios compartan accidentalmente tu email, no evita a los receptores tomar capturas de pantalla o fotos de los mensajes y los ficheros adjuntos. El destinatario que tenga un programa malicioso en su computadora también puede ser capaz de copiar o descargar tus mensajes y ficheros adjuntos. Esta característica no está disponible para los clientes G Suite en este momento explica Google.



Dicho con otras palabras, parece que el Modo Confidencial de Gmail es más un placebo que una auténtica característica para proteger la confidencialidad de las comunicaciones entre emisor y receptor, algo que ya ha sido denunciado por la Electronic Frontier Foundation. A todo lo comentado hasta ahora se suma el hecho de que no cifra de extremo a extremo, por lo que Google podría leer los mensajes transmitidos. Además, aunque los emails tienen fecha de expiración, no desaparecen de la bandeja de enviados, por lo que al final son recuperables.

Y todavía hay más inconvenientes, ya que en caso de usarse el código de acceso mediante SMS, posiblemente Google termine solicitando el número de teléfono del destinatario en caso de no tenerlo todavía, consiguiendo así la compañía algunos datos confidenciales adicionales, y a todo eso hay que añadir el hecho de que los SMS no son considerados el medio más seguro para tratar este tipo de cosas.

