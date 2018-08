Windows 95 resucita como aplicación

Cuenta Paul Thurrott (especialista en Microsoft y con conexiones directas en la sede central de Redmond) que Microsoft quería lanzar el Surface Go con ARM, pero entró Intel en escena y ofreció una contraoferta demasiado buena para rechazarla.

La información no está confirmada, pero tiene todo el sentido en medio de la batalla comercial que está librando Intel contra Qualcomm para frenar la llegada de la arquitectura ARM al segmento del ordenador personal.

Cuenta Thurrott que Intel ofreció enormes descuentos para que Microsoft instalase sus procesadores en el Surface Go, el tablet con teclado desmontable más económico de su línea de hardware de marca propia. Aunque las ventas de Surface ocupan una cuota muy baja entre el global de dispositivos con Windows, es una de la líneas más conocidas y es lógico que Intel jugara sus cartas para frenar a ARM en este producto.

Por supuesto, usar un procesador Intel tiene sus ventajas, especialmente en términos de rendimiento y en compatibilidad para ejecutar aplicaciones x86. Además, el Pentium Gold 4415Y instalado es relativamente económico y permite un diseño de refrigeración sin ventiladores.

Sin embargo, el uso de Intel y no de ARM, va en la dirección contraria a la estrategia de Microsoft de impulsar los dispositivos Windows sobre ARM y las características de “siempre conectados” y mayor autonomía. De momento, Windows 10 sobre ARM es un “quiero y no puedo” con esa emulación x86 que no acaba de funcionar y un rendimiento inferior a lo que ofrece Intel. Pero el futuro no está escrito.

¿Podrá frenar Intel a ARM en PCs?

Si Thurrott está en lo cierto el caso del Surface Go ha sido una batalla ganada para Intel. Ganar la guerra es otra cosa, porque Intel no podrá frenar la llegada de ARM a los PCs. ARM ha presentado su hoja de ruta de procesadores para los próximos años y cree que el asalto al mercado del PC ha llegado, prometiendo -nada menos- superar a Intel en rendimiento en algunos segmentos de mercado como el de portátiles.

No creemos que sea para tanto, pero sí ARM logra aumentar su rendimiento manteniendo su imbatible eficiencia energética, tendrá su hueco en ordenadores personales. La firma británica asegura que estos desarrollos “romperán el dominio de Intel en x86 y ganarán una participación sustancial en el mercado del PC”. Grave amenaza para una Intel incapaz de mantenerse en segmentos tan importantes como el de smartphones y que ahora ve cómo quieren meterse en su jardín.

Y falta Apple. Intel sufrió el pasado abril un descalabro en bolsa ante una publicación de Bloomberg que citando fuentes internas aseguraba la existencia de un proyecto de nombre interno ‘Kalamata’, para el lanzamiento de ordenadores Mac con chips ARM en 2020. Teniendo en cuenta la posición de Apple en la tecnología actual, ese sí sería un golpe brutal para Intel.