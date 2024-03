La interfaz para «formatear pendrives» de Windows cumple 30 años y fue creada como una solución temporal

A veces hay desarrollos de software que terminan teniendo más relevancia de la que apuntaban a tener en un principio. Ese es el caso de la herramienta gráfica sencilla de formateo de discos de Windows, que en este 2024 cumplirá 30 años. Dave W. Plummer, creador de la interfaz gráfica de la herramienta, ha explicado que la hizo en “una mañana lluviosa de un jueves en Microsoft a finales de 1994”.

Según explica el propio Plummer en su cuenta personal de X, la razón que llevó a la creación del diálogo para el formateo de discos fue que desde Microsoft estaban “trasladando millones de líneas de código de la interfaz de usuario de Windows 95 a NT, y el formato era solo una de esas áreas en las que Windows NT era lo suficientemente diferente de Windows 95 como para que tuviéramos que crear una interfaz de usuario personalizada”.

Para el diseño de la ventana que ven los usuarios, el desarrollador cogió papel y boli y anotó todas las opciones que se podían aplicar a un formateo de disco, abarcando el sistema de ficheros, la etiqueta, el tamaño del clúster, la compresión y el cifrado, entre otras. Luego empleó Visual C++ 2.0 y el Editor de Recursos “para diseñar una pila vertical simple de todas las elecciones que se tenían que hacer en el orden aproximado que se tenían que hacer. No era elegante, pero serviría hasta que llegara la elegante interfaz de usuario”.

I wrote this Format dialog back on a rainy Thursday morning at Microsoft in late 1994, I think it was.

We were porting the bajillion lines of code from the Windows95 user interface over to NT, and Format was just one of those areas where WindowsNT was different enough from… pic.twitter.com/PbrhQe0n3K

— Dave W Plummer (@davepl1968) March 24, 2024