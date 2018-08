Cyberpunk 2077, impresiones del primer gameplay en 4K

Tras años de desarrollo y noticias con cuentagotas, CD Projekt RED (los genios detrás de la saga “The Witcher” se decidió ayer a mostrar el vídeo el primer gameplay de Cyberpunk 2077, un RPG futurista destinado a convertirse en uno de esos juegos que seguiremos recordando dentro de diez años.

En el vídeo podemos ver un juego de rol de ritmo lento y pausado, donde pegar tiros es solo una opción y los diálogos son la base para conttar la historia. Obviamente, estamos ante una versión muy temprana, pero las promesas del estudio polaco parece que se van a cumplir: estamos ante un RPG profundo y complejo, que traslada con mimo el universo Cyberpunk.

A nivel técnico y con alguna excepción como la escena de la plaza, lo cierto que es Cyberpunk 2077 no parece ser la bestia técnica que se esperaba. La dirección artística es sublime y está repleto de detalles interesantes, pero no parece haber nada que no hayamos visto en “vacas sagradas” como God of War o Horizon Zero Dawn, por citar un par de ejemplos de techo técnico en consolas.

Sí nos ha encantado (e imagino que a vosotros también) la sensación de mundo “vivo” que transmite el juego. Hay cientos de personas con las que hablar, objetos que manipular, tiendas de armas, minijuegos, secundarias y mucho más. El sistema de implantes, del que también se puede ver algo, nos permite por ejemplo tener un zoom inteligente con el que ver a través de las paredes y escanear objetos. Por encima de todo, lo que más nos gusta es que las misiones parecen tener más de una solución, al más puro estilo Deus Ex (y algo menos, The Witcher 3)

CD Projekt RED ya ha confirmado que el juego estará disponible para la generación actual de consolas y para PC, aunque no está claro que veamos también una versión next-gen coincidendo con la salida de las nuevas máquinas de Sony y Microsoft. La demo que podéis ver en el vídeo se ejecutó en el siguiente PC:

CPU: Intel i7-8700K

Placa: ASUS ROG Strix Z370-I Gaming

RAM: G. Skill Ripjaws, V 2x16GB, 300MHz, CL15

GPU: Nvidia GeForce GTX 1080Ti

SSD: Samsung 960 Pro 512 GB M.2 PCIe

PSU: Corsair SF600 600W

Adam Badowski, el director del juego, explicó por qué solo habían mostrado el juego a la prensa: “dado que muchas de las mecánicas y secuencias de esta versión de “Cyberpunk 2077” pueden ser modificadas, incialmente pensamos mostrar el proyecto solo a medios. Elementos como el combate con disparos, las físicas del automóvil o la interfaz de usuario está en fase de pruebas. Aún tenemos trabajo por hacer con la animación, las expresiones faciales o las localizaciones.

Un mensaje oculto para los fans

Si estáis atentos, los últimos frames del vídeo esconden un mensaje secreto. Si lo ponemos en orden y lo traducimos, tenéis el siguiente texto:

¡Sentimos haberte hecho esperar tanto!

¿Te ha gustado lo que has visto? Porque, para nosotros, el hecho de estar enseñando finalmente Cyberpunk 2077 es TREMENDO. Por favor, ve a nuestros foros, Twitter, Facebook, Discord y cuéntanos qué piensas. ¿Es el mundo del juego como imaginabas? ¿Entiendes a qué nos referíamos con la “inmersión” cuando confirmamos que CP2077 es un RPG en primera persona? ¿Cómo te hace sentir nuestra visión de un “cyberpunk diurno”? Realmente queremos saber.

Además de eso, creemos que te debemos una breve explicación de por qué estamos enseñándote este gameplay ahora, después de que profesionales de la industria y miembros de la prensa lo vieran en el E3 y la Gamescom.

Cada vez que discutíamos la idea de mostrar el juego al público (y lo hacíamos mucho) acabábamos en el limbo del “no estamos 100% seguros”. ¿Por qué? Porque (para la mayoría de gente) cuando un desarrollador muestra gameplay de su juego, significa que así es cómo se va a ver y jugar cuando se lance. Y no es el caso aquí. CP 2077 está en medio de s desarrollo. Tenemos un montón de ideas sobre el diseño, muchas mecánicas siendo probadas, pero no sabemos cómo terminará todo antes del lanzamiento. Esto hace que publicar vídeos como el que has visto sea arriesgado (no queremos a los jugadores diciendo “pero en ese vídeo anterior este arma disparada diferente” o “¿por qué habéis cambiado la interfaz?”). El cambio es inherente al desarrollo de videojuegos y hay un montón de cosas siendo modificadas cada día. Nuestro miedo era (y sigue siendo, en cierto modo) que pienses que lo que has visto de Cyberpunk 2077 es cómo se verá, pixel por pixel.

Lo que nos dio la confianza extra para mostraros un videojuego en pleno desarrollo? El buen feedback inicial de gente muy acostumbrada a ver videojuegos en varias etapas de su desarrollo. Lo que nos contaron (que fue que lo visto les encantó) nos dio el empujón que necesitábamos para mostrar la actual versión de Cyberpunk 2077 a la audiencia más apasionada y al día, vosotros.

Así que… así es cómo luce Cyberpunk 2077 hoy (o, más bien, como lucía cuando grabamos el vídeo). Honestamente, esperamos que te haya gustado.

De nuevo, gracias por tu paciencia y todas las ideas que has compartido con nosotros.

Vuestros,

CD Projekt RED

En definitiva, casi todos son buenas noticias. CD Projekt RED no ha caído en las tentaciones de otros estudios y plantea un título “de la vieja escuela”, profundo, con respeto al modo de un solo jugador y repleto de detalles. Lo seguiremos muy de cerca.

