Gamescom 2018, el resumen de la feria

Gamescom 2018. El domingo se dio por finalizada la feria alemana de este año, y si bien no podemos quejarnos por la falta de títulos presentes, sí que nos hubiera gustado una mayor cantidad de información y anuncios.

Para aquellos que no hayáis podido seguir el día a día de la feria, os queremos traer este pequeño resumen con lo que consideramos ha sido lo más reseñable, tanto bueno como malo, de la semana pasada.

Lo mejor de la Gamescom 2018

Ori and the Will of the Wisps

La gran sorpresa la da Ori and The Will of the Wisps de Microsoft y Xbox, la continuación del título de 2015 Ori and the Blind Forest, al ser el único título que consigue acumular la victoria en dos categorías de los Gamescom Awards: Mejor juego de puzles o habilidad, y Mejor juego para Xbox, proclamándose así como el mejor juego de la Gamescom 2018.

Super Smash Bros. Ultimate y Super Mario Party

Más que en la propia presentación de títulos o hacer ningún anuncio, Nintendo prefirió usar la Gamescom como canal para que sus fans pudiesen probar de primera mano alguno de los títulos más esperados, como Super Smash Bros. Ultimate, del que se revelaron nuevos vídeos con algunos de los últimos personajes anunciados, entre los que hemos podido ver a King K. Rool, Snake, Lucina, Chrom, Ridley o Dark Samus.

 

También se presentó el nuevo modo de juego de Super Mario Party, “Torrente de Aventuras”. En este modo, exclusivamente cooperativo, tendremos que utilizar los Joycons a modo de remos, y colaborar con nuestros compañeros para tratar de hacer llegar nuestra balsa a tiempo a la meta.

Resident Evil 2 Remake

Como ya os hemos dicho en artículos anteriores, este nuevo título rehace por completo el juego original de PS1 y a PC que conocimos durante finales de los noventa. Para ello, Capcom ha utilizado el motor gráfico RE Engine, con una puesta al día a nivel técnico, y un resultado que aparenta será sobresaliente.

Anteriormente ya tuvimos la ocasión de ver un vídeo con escenas de juego real, pero en esta ocasión se ha tratado una serie de imágenes en las que podemos ver a Claire Redfield, Sherry Birkin, William Birkin, y al jefe Irons. Resident Evil 2 Remake estará disponible a partir del 25 de enero de 2019, y llegará a PC, PS4 y Xbox One.

Devil May Cry 5

Capcom también aprovechó la Gamescom para mostrarnos nuevas escenas de Devil May Cry 5, con gameplays sobre el juego real. Se trata de la nueva entrega de esta ya mítica franquicia de acción, y que volverá a ponernos en la piel de Dante.

Su lanzamiento se producirá en algún momento de 2019 y llegará a PS4, Xbox One y PC. No tenemos sus requisitos, pero deberían ser calcados a los de Resident Evil 2 Remake, ya que utilizan el mismo motor gráfico.

FIFA 19

Sin duda este año se plantea bastante bien para FIFA 19, tras haberse hecho con la exclusividad de la Champions League, y dejar así a su eterno rival sin una de las bazas más fuertes con las que contaba.

EA vuelve a apostar por su modo campaña El Camino, esta vez llamado “Campeones”, donde podremos elegir entre los tres personajes disponibles para ascender al éxito mundial. FIFA 19 estará disponible el próximo 28 de septiembre en PC, PS4 y Xbox One.

Assassin’s Creed

Ubisoft apostó fuerte por Assassin’s Creed: Odyssey: nos adelantaron que el título contará con hasta 30 horas de cinemáticas, así como los vídeos de presentación de los que serán los dos personajes principales de la campaña: Kassandra y Alexios, la confirmación de varios finales, y los rumores sobre una posible expansión ambientada en la Atlántida.

Por último, Ubisoft quiso dejar claro que no se publicará ningún juego de Assassin’s Creed en 2019. Assassin’s Creed: Origins llegará el 5 de octubre a PC, PS4 y Xbox One.

Biomutant

Tras su ausencia en el pasado E3, THQ Nordic ha vuelto con las pilas cargadas. Su gran apuesta para este Gamescom ha sido Biomutant, que nos trasladará a un mundo abierto donde tomaremos el control de un pequeño animal humanoide con la capacidad de evolucionar.

En este nuevo tráiler, podemos ver los enormes enemigos a los que enfrentaremos, los acrobáticos combates, y la gran variedad de armas disponibles, las cuales podremos ir creando y mejorando. Si bien todavía no hay una fecha de lanzamiento para Biomutant, está previsto que llegue en algún momento de 2019.

Darksiders III

Darksdiers III, la otra gran apuesta de THQ Nordic, estuvo presente con nuevo tráiler, imágenes y una demo jugable. Además, sus desarrolladores dejaron caer el posible desarrollo de una cuarta entrega, que estaría dedicado al cuarto Jinete del Apocalipsis, Disputa. Pero todavía nos queda por delante la actual entrega, que se lanzará el próximo 27 de noviembre.

 

Man of Medan

Más conocido por su pseudónimo “Project Mephisto”, este juego logró optar y ser finalista al premio de mejor juego de PS4, sin siquiera haber desvelado su nombre al público.

De esta manera, Supermassive Games anunció una nueva antología para Bandai Namco, The Dark Pictures, y el que será su primer título, Man of Medan. Estos juegos, que parecen seguir el estilo cinematográfico de Until Dawn, debutarán con un grupo de jóvenes en mar adentro, que tendrá que hacer frente a un descubierto horror submarino, y en el que cada decisión puede suponer una vida.

 

Jump Force

Tras sorprendernos a todos con su anuncio durante el pasado E3, no habíamos vuelto a tener noticias sobre este juego de luchas. Sin embargo, Bandai Namco no ha querido desaprovechar la oportunidad que supone la Gamescom, y nos ha adelantado un nuevo tráiler en el que podemos ver la presencia de seis nuevos personajes.

Gon e Hisoka de Hunter X Hunter, Sanji, Sabo y Barbanegra de One Piece,y Vegeta de Dragon Ballse unirán al resto del elenco y series ya anunciados, y a la espera de que se les unan nuevos personajes en los próximos meses, seguramente con grandes anuncios durante las ferias en Japón.

Soul Calibur VI

Bandai Namco ha aprovechado la Gamescom para anunciar un nuevo modo de SoulCalibur VI, “Libra of Soul”, algo parecido a un modo historia, en el que podremos crearnos nuestro propio personaje, y luchar contra los personajes de toda la serie, e incluso contra los personajes diseñados por otros jugadores.

 

Sekiro: Shadows Die Twice

La nueva entrega de From Software en colaboración con Activision. El estudio japonés presentó un nuevo vídeo en el que nos adelantaron nuevas imágenes y 5 minutos de gameplay. En él, podemos ver principalmente el sistema de movimiento, algunos enemigos, el sistema de combate, y cómo no, la muerte del jugador.

Además también se anunció la que será su edición especial, que contará, entre otras cosas, con una estatua de Shinobi y réplicas de las monedas del juego. Sekiro: Shadows Die Twice estará estará disponible el 22 de marzo de 2019, confirmado en PC, PS4 y Xbox One.

Life is Strange 2

Uno de los juegos más esperados por los fans de la saga y las novelas interactivas. Life is Strange 2 nos cuenta las historias de Sean y Daniel Díaz, de 16 y 9 años, quienes se vieron forzados a huir de Seattle debido a los desafortunados sucesos que tuvieron que vivir.

Ambos emprenderán un camino que los llevará a través de miles de kilómetros y distintas ciudades, donde vivirán todo tipo de experiencias. El primer episodio de Life is Strange 2 estará disponible el próximo 27 de septiembre para PC, PS4 y Xbox One.

Cyberpunk 2077

A diferencia del pasado E3, en esta ocasión CD Projekt Red se ha limitado a mostrarnos algunas nuevas imágenes de Cyberpunk 2077. En estas capturas, publicadas en tweets en su cuenta oficial, podemos apreciar la vista en primera persona que tendremos durante el juego.

Sin embargo, ayer mismo CD Projekt Red comenzó una extraña retransmisión de códigos en su canal de Twitch, lo que acabó resultando en un gameplay de 48 minutos que nos adelanta unas increíbles imágenes sobre el estado del título, actualmente en progreso.

Todavía no se ha anunciado ninguna fecha de lanzamiento para Cyberpunk 2077, pero tan sólo esperamos que llegue antes de dejar de ser un juego futurista.

Los “indies” que más han llamado la atención

Lost Ember

Anunciado y presentado por primera vez en la Gamescom de 2016, parece que finalmente este juego verá la luz el próximo 2019. El desarrollo de este juego de aventuras se concentra en hacernos experimentar la naturaleza de este mundo y vivir su historia desde distintas perspectivas. Pero no sólo eso, y es que Lost Ember ha sido premiado como el Mejor Juego Indie, en los Gamescom Awards de esta edición de la feria.

A Plague Tale: Innocence

Ya adelantado durante el pasado E3, en esta ocasión los chicos del estudio francés Asobo Studio, en colaboración con la distribuidora Focus Home, nos trajeron un nuevo y extenso gameplay de A Plague Tale: Innocence, su oscura apuesta ambientada en los trágicos sucesos de la peste negra europea que verá la luz durante el 2019.

Atone

Atone, un título en 2D y apariencia píxel que centrará todo su peso en la trama: ambientado en un mundo mitológico de influencia nórdica, una joven guerrera deberá avanzar, a través de la resolución de puzles y enfrentamientos basados en “batallas rítmicas” (una clara influencia del elogiado Crypt of the Necrodancer).

Lo peor de la Gamescom 2018

La gran masificación del evento

Nada nuevo, y algo que cabía esperar. Sin embargo, las multitudes parecen no dejar de crecer a cada año, haciendo cada vez más difícil poder disfrutar en gran medida de la feria.

Si bien todo el mundo tiene el derecho y las ganas de asistir, el actual resultado es una enorme cantidad de gente en pasillos y corredores, lo que hace que sea casi imposible moverse; en los puestos de la comida; y por supuesto, en las colas para probar los juegos. No es de extrañar que muchos de los asistentes optasen por llevarse sus propias sillas portátiles al evento.

La Gamescom sigue a la sombra del E3

Si bien la Gamescom continúa siendo la mayor feria de videojuegos en Europa, no deja de estar siempre eclipsada por la E3, la conferencia que se lleva a cabo en junio, en Los Ángeles. Aunque con alguna excepción y sorpresas, este año desgraciadamente parece haber ocurrido de nuevo, con pocos y muy difusos lanzamientos de alto perfil.

De hecho, sólo Nvidia organizó una conferencia en condiciones durante la feria, ya que Microsoft se limitó a una retransmisión online, en la que apenas hubo un par de anuncios de mandos con temática de PUBG, y tampoco ninguno de los principales desarrolladores llegó siquiera celebrar nada.

Así pues, cierro igual que abro, comparando la gran cantidad de anuncios y enorme presencia de las desarrolladoras en el pasado E3, y la sensación de anhelo de una mayor cantidad de información y anuncios para esta Gamescom 2018.