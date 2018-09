Tras el desastre natural que ha azotado a Japón, la división de Nintendo America ha anunciado esta mañana a través de su cuenta de Twitter que, debido a la gravedad del último terremoto en Hokkaido, la retransmisión del Nintendo Direct que había fijada para esta noche será pospuesta.

Si bien la compañía no ha especificado cuándo podemos esperar el nuevo Direct, por el momento retrasado de forma indefinida hasta nuevo aviso, sí que ha prometido que proporcionarán una nueva fecha en un futuro cercano.

Due to the powerful earthquake in Hokkaido, Japan, we have decided to delay this week’s planned Nintendo Direct. We will provide a new time and date in the near future. Thank you for your understanding. pic.twitter.com/IITgJFtzub

