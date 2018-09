Netflix se integrará con Movistar a partir de diciembre

Los residuos que genera el ser humano han convertido el planeta que moramos en un gran basurero, y no hay mejor ejemplo de ello que el estado en el que se encuentran mares y océanos de todo el mundo. La situación es realmente alarmante y no cabe otra reacción que limpiar lo ensuciado, o sucumbir a nuestra propia guarrería en un futuro cada vez más cercano. A eso se enfrenta el proyecto The Ocean Cleanup.

The Ocean Cleanup trabaja desde hace años para honrar su nombre, investigando y desarrollando métodos de limpieza efectivos y respetuosos con los ecosistemas marinos en todo lo posible. Tras varias pruebas menores afrontan esta semana un nuevo hito, que a la postre supondrá la antesala a su iniciativa más ambiciosa: la limpieza de la conocida como isla de basura que flota a lo largo y ancho del océano Pacífico.

Así, The Ocean Cleanup comenzó su limpieza de los océanos el pasado domingo, en el que lanzó de forma experimental System 001, “el primer sistema de limpieza del mundo” específico para grandes masas de agua. Durante dos semanas, el sistema estará operativo a unos cientos de kilómetros de San Francisco, mientras es analizado en profundidad para evaluar su eficacia. Cómo funciona System 001 se resume en el siguiente vídeo.

“Queremos coger plástico, no pescado. Intentamos resolver un problema ambiental, por lo que debemos asegurarnos de no crear uno mayor en su lugar“, comenta al respecto Joost Dubois de The Ocean Cleanup a CNN. Y es que una limpieza de este calibre no se puede hacer a poquitos, a pesar de que mirándolo a ‘escala oceánica’ el ser humano no puede hacerlo de otra manera.

Si todo va bien, una vez concluyan las dos semanas el proyecto encarará el gran desafío del limpiar la isla de basura, su misión principal para los próximos años, que realizará de forma totalmente autónoma. Se prevé que System 001 pueda retirar unas 55 toneladas de plástico al año, que es muchísimo menos que las 88.000 toneladas que se calcula componen la isla de basura, pero mucho más que las 9 toneladas que cada año van a parar al mar.

Asimismo, The Ocean Cleanup espera implementar con el tiempo hasta 60 sistemas autónomos más, con los que se podría extraer la mitad de la isla de basura en periodos de cinco años. Y luego les queda el resto de los océanos, mares y lagos del planeta. Un trabajo inmenso, pero que por fortuna ha empezado ya.