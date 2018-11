Samsung anuncia el Galaxy J4 Core con Android Go

Galaxy J4 Core es la versión mejorada del primer smartphone de Samsung con Android Go, la variante ligera del sistema operativo móvil de Google optimizada para trabajar sobre smartphones de gama de entrada a la plataforma.

No todos los usuarios necesitan la gama alta que ofrecen los Galaxy S o Note y mucho menos innovaciones con el modelo plegable que vimos la semana pasada y que según medios surcoreanos se acercará a los 2.000 dólares como precio de venta.

Galaxy J4 Core ofrecerá las ventajas de la plataforma Android Go (mejora del tiempo de arranque, la optimización de espacio de almacenamiento, reducción del consumo de datos y un grupo de apps optimizadas bajo “Google Go”) de la mano del principal socio de Google en Android.

El terminal ha mejorado bastantes aspectos del original (J2 Core), comenzando por un importante aumento del tamaño de pantalla y de su resolución. El almacenamiento interno se ha duplicado al igual que el soporte para tarjetas microSD, mientras que la atería es de mayor capacidad. Samsung ha citado un chipset de cuádruple núcleo, pero no ha confirmado el modelo.

Especificaciones Samsung Galaxy J2 Core

Pantalla : 6 pulgadas – Corning Gorilla Glass.

: 6 pulgadas – Corning Gorilla Glass. Resolución : 1480 por 720 píxeles – formato 18.5: 9

: 1480 por 720 píxeles – formato 18.5: 9 Chipset : ¿Samsung Exynos 7570?

: ¿Samsung Exynos 7570? CPU : 4 núcleos Cortex-A53 a 1.4 GHz.

: 4 núcleos Cortex-A53 a 1.4 GHz. GPU : Mali-T720.

: Mali-T720. RAM : 1 GB.

: 1 GB. Almacenamiento : 16 GB ampliable mediante tarjetas microSD (hasta 512 GB)

: 16 GB ampliable mediante tarjetas microSD (hasta 512 GB) Cámaras: Principal 8 MP, AF, f/2.2, LED flash, HDR, vídeo 1080p@30fps. Frontal 5 MP, f/2.2.

Principal 8 MP, AF, f/2.2, LED flash, HDR, vídeo 1080p@30fps. Frontal 5 MP, f/2.2. Conectividad : Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, Bluetooth 4.2, microUSB 2, Simple y Doble SIM

: Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, Bluetooth 4.2, microUSB 2, Simple y Doble SIM Dimensiones : 160.6 x 76.1 x 7.9mm

: 160.6 x 76.1 x 7.9mm Peso : 177 gramos

: 177 gramos Batería: 3.300 mAh

Con sistema operativo Android 8.1 Oreo (Go Edition) no se ha anunciado precio o disponibilidad, pero no debería superar la barrera de los 100 dólares.