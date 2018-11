Microsoft Store ya soporta aplicaciones nativas ARM64

Microsoft ha anunciado el soporte para aplicaciones ARM64 en su tienda oficial. Un añadido interesante para mejorar las posibilidades de los equipos Windows 10 sobre ARM que comercializa en sociedad con Qualcomm.

El soporte ha llegado con el lanzamiento del Visual Studio 15.9, la nueva versión de la suite de desarrollo que incluye un kit de desarrollo específico y herramientas para crear o convertir desde otros formatos estas aplicaciones ARM de 64 bits o ARM64.

Las posibilidades son amplias y los desarrolladores podrán crear aplicaciones ARM64 recompilando las universales existentes UWP; las Win32 programadas en C++ y también las ARM32 que ya estaban soportadas, pero ejecutándose mediante emulación. Dice Microsoft que realizar la conversión será muy sencillo, a golpe de clic.

Es un añadido fundamental para sostener Windows 10 sobre ARM. La sociedad de Microsoft y Qualcomm para llevar ARM al mercado del PC con equipos que tienen la ventaja de su conexión total bajo el módem de banda ancha móvil LTE incorporado y una gran autonomía aprovechando las características de esta arquitectura RISC.

El problema de esta plataforma ha sido su bajo rendimiento general a la hora de ejecutar aplicaciones, emuladas en Win32, las limitaciones y bloqueos de su sistema operativo Windows 10 S y la falta de aplicaciones de terceros de esta Microsoft Store que no acaba de entusiasmar a una buena parte de desarrolladores. No digamos ya de los competidores que no quieren reforzar una tienda controlada por Microsoft.

Por otro lado, hay centenares de equipos en el mercado con Windows 10 estándar, con hardware de Intel o AMD; también conectados mediante tarjetas SIM; con amplia autonomía y en todos los rangos de precios, que corren aplicaciones nativas sin necesidad de emular y sin bloqueo de otras de terceros, lo que definitivamente ha echado para atrás a un gran número de clientes potenciales a la hora de entrar en Windows 10 sobre ARM.

Una plataforma que sigue mejorando como vemos con el soporte para ARM64, pero que solo vemos factible en sectores de mercado PC muy concretos. Otra cosa sería si esta plataforma se utilizara para nuevos formatos como el rumoreado Surface Phone.