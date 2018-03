Primeros análisis de equipos Windows 10 sobre ARM: Peor de lo esperado

Varios medios han tenido la oportunidad de probar los primeros equipos Windows 10 sobre ARM, la plataforma que Microsoft y Qualcomm están posicionando inado a estos equipos como “PCs siempre conectados”, señalando su capacidad de conexión total.

Las conclusiones generales son “peor de lo esperadas” (y no eran muy favorables). Hay consenso al afirmar que cumplen la promesa de una batería de larga duración y las capacidades de conexión del módem 4G LTE integrado en el chipset móvil Snapdragon 835 de Qualcomm que motorizan los equipos. De los equipos probados, el HP Envy x2 ofrece una media hasta 15 horas de tiempo de autonomía, mientras que el Asus NovaGo se reduce hasta 11 horas (cuando prometían hasta 22).

Si bien los datos de autonomía son muy buenos, no alcanzan lo prometido y no son exactamente desconocidos. Ya hay en el mercado portátiles, convertibles y 2 en 1 que se acercan a ese tiempo de vida de batería. También se pueden encontrar algunos modelos con hardware de Intel y AMD con ranuras para tarjeta SIM y soporte 4G LTE, aunque generalmente son máquinas premium dirigidas a clientes profesionales.

Por lo demás, se confirman unas limitaciones que hasta a Microsoft le cuesta reconocer, como vimos en el documento oficial eliminado de Internet. Hay miles de aplicaciones que usas a diario en el Windows “estándar” que no podrás ni instalar por el bloqueo de Windows 10 S. Las apps Modern UI x32 funcionan correctamente, pero el resto se ejecutan lentamente debido al proceso de emulación empleado para ejecutar aplicaciones Win32. También informan de incompatibilidades con aplicaciones x64, por no hablar de un precio de venta no económico como en su día se prometió.

Las conclusiones generales son las previsibles. Snapdragon 835 es un buen chipset, pero para móviles y Windows 10 S es un pseudo sistema bloqueado y limitado que hasta Microsoft piensa en transformar en el “modo S”. Estamos ante equipos con un nicho muy concreto para usuarios con necesidades muy específicas. Eso sí, son un buen avance de lo que está por venir para el futuro de la informática en movilidad, pero hoy por hoy no son para el gran público y además, la llegada (en un par de años) de los “siempre conectados” con Intel y 5G dejará a estos equipos simplemente obsoletos.

Te dejamos los análisis de varios medios sobre los primeros equipos Windows 10 sobre ARM: