Hace casi un año os contamos que China había abierto una investigación dirigida al mercado de la DRAM porque tenía sospechas de que se había producido una fijación de precios entre los principales fabricantes.

Sus sospechas no carecían de fundamento, al fin y al cabo se había producido un aumento escandaloso de los precios en el mercado de la DRAM que no solo no mejoraba a medio y largo plazo, sino que además había ido a peor en algunas ocasiones.

En efecto, la situación no tenía sentido, ni siquiera con los argumentos que esgrimían los principales fabricantes, centrados casi siempre en problemas productivos por la transición a procesos más avanzados o en la desviación de recursos a la producción de otros componentes, como memoria NAND Flash.

Al final la Administración Estatal China dedicada a la Regulación del Mercado ha confirmado sus peores sospechas. En su investigación antimonopolio ha encontrado “pruebas a gran escala” que apuntan a que Samsung, SK Hynix y Micron han llevado a cabo una política de fijación de precios para evitar que el mercado de la DRAM se normalice.

No es la primera vez que ocurre un caso de este tipo. En 2005 Samsung y SK Hynix fueron declaradas culpables en un caso de monopolio que resolvió el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y en 2010 la Comisión Europea multó a también a ambas por fijación de precios. En este nuevo caso podría saldarse con una multa de más de 2.500 millones de dólares.

Como no podía ser de otra forma la polémica está servida, y tiene una entidad considerable. Algunos expertos consideran que estamos ante un movimiento “forzado” por el gobierno chino y que se trata de una respuesta a la guerra comercial que enfrenta a dicho país con Estados Unidos. Otros por contra creen que es un acto de represalia por las acusaciones de espionaje industrial que Micron, Samsung y SK Hynix han lanzado contra empresas chinas, entre las que (casualmente) se encuentra Fujian Jinhua Integrated Circuit, dedicada a la producción de memoria DRAM.

¿Serán ciertas las acusaciones de fijación de precios? Es algo que no podemos descartar, incluso a pesar de que esas motivaciones e intereses que achacan al ejecutivo chino sean reales. No debemos olvidar que los grandes productores de memoria DRAM han tenido tiempo de sobra para tomar medidas que permitan normalizar los precios del mercado de la DRAM, y que sin embargo han preferido mirar hacia otro lado.