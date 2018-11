Opera 57 te recomienda noticias… y series de Netflix

Opera 57 es la nueva versión del navegador web para PC y, siguiendo con su forma de hacer las cosas, que no es la habitual, llega con novedades curiosas cuando menos.

Par empezar, Opera 57 estrena lo que han denominado como “noticias inteligentes“, que no es otra cosa que la función de noticias que incorpora el navegador en su página de nueva pestaña, pero personalizadas mediante inteligencia artificial. Así, además de poder elegir como hasta ahora el tipo de informaciones e incluso fuentes que más interesan, han añadido la posibilidad de calificarlas con los típicos pulgares hacia arriba y abajo, de manera que el sistema aprenda lo que interesa al usuario.

Por supuesto, para hacer uso de las “noticias inteligentes” es preciso aceptar el acuerdo de turno, ya que el sistema de Opera necesita recopilar datos para poder ofrecer dicha información. No obstante, aseguran que “los datos que recopilamos son totalmente anónimos […] Solo recopilamos información sobre la frecuencia y la duración de la consulta de los artículos de la página de noticias personalizadas”.

Sin embargo, mucho más curioso que las “noticias inteligentes”, que al fin y al cabo ya se podían personalizar manualmente, es la incorporación de recomendaciones de series y películas de Netflix. Sí, solo de Netflix, y no parece precisamente que se trata de ningún acuerdo comercial con la compañía de VOD, principalmente porque no lo necesita.

Las recomendaciones de Netflix se nutren de The Movie Database y se adaptan al país desde el que se esté usando el navegador, incluyendo España y la mayoría de países europeos en los que está presente el servicio, no así para Latinoamérica, aunque dicen estar en el proceso de añadir más regiones. Por otro lado, el apartado de Netflix es un bloque dependiente de la sección de noticias, por lo que de desactivar estas no aparecerán, ni parece haber forma de quitarlas de no quererlas.

Otras novedades de Opera 57 incluyen las correcciones y mejoras técnicas de rigor y, entre otros detalles menores, la opción de cerrar las pestañas ancladas directamente, sin tener que restaurarlas antes. La descarga de Opera 57 para Windows, Linux y Mac está disponible en la página oficial.