Nubia Red Magic Mars, otro smartphones para juegos

Nubia ha presentado nuevo móvil inteligente Red Magic Mars. Un ‘pepino’ con el chipset más rápido de Qualcomm y uno de los primeros que llegarán al mercado con 10 Gbytes de memoria RAM.

No hay segmento tecnológico que no apueste por el segmento de juegos y los móviles inteligentes, los dispositivos computaciones más vendidos, no van a ser una excepción. La oferta de estos dedicados es todavía mínima entre la enormidad del catálogo actual, pero no dudes que se va a incrementar a corto plazo.

El Nubia Red Magic Mars es otro para la colección. Grande, potente, con un sistema de refrigeración especial y un puñado de accesorios creados al efecto para aprovecharlo en juegos incluyendo controladores Bluetooth. Dispone de un motor de vibración para retroalimentación háptica y puntos sensibles al tacto a los lados del teléfono que funcionan como botones laterales. También dispone de una tira de retroiluminación LED en la parte posterior.

Otro de los componentes destacados es un sistema de audio con soporte DTS HD con sonido multicanal 7.1 ofrecido a través del jack de auriculares que incluye y con altavoces estéreo.

Especificaciones Nubia Red Magic Mars

Pantalla : IPS 6 pulgadas

: IPS 6 pulgadas Resolución : FHD+ para 2160 x 1080 píxeles

: FHD+ para 2160 x 1080 píxeles Chipset : Qualcomm SDM845 Snapdragon 845

: Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 CPU : Ocho núcleos (4 Kryo 385 Gold a 2,8 GHz + 4 Kryo 385 Silver a 1,7 GHz

: Ocho núcleos (4 Kryo 385 Gold a 2,8 GHz + 4 Kryo 385 Silver a 1,7 GHz GPU : Adreno 630

: Adreno 630 RAM : 6 – 8 – 10 GB

: 6 – 8 – 10 GB Almacenamiento : 64 – 128 – 256 GB

: 64 – 128 – 256 GB Cámaras : Trasera 16 MP, f/1.8, PDAF – Frontal 8 MP, f/2.0

: Trasera 16 MP, f/1.8, PDAF – Frontal 8 MP, f/2.0 Conectividad : Wi-FI ac, Bluetooth 5, LTE-A, NFC, A-GPS, Type-C

: Wi-FI ac, Bluetooth 5, LTE-A, NFC, A-GPS, Type-C Dimensiones : 158.2 x 75 x 9.9 mm

: 158.2 x 75 x 9.9 mm Peso : 193 gramos

: 193 gramos Batería : 3.800 mAh

: 3.800 mAh Sistema Operativo: Android 9

Estará disponible en China en tres versiones según memoria / almacenamiento y con los siguientes precios. No se conoce cuando estará disponible en el mercado internacional.