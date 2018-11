Console Wars tendrá una “segunda vida” como serie de televisión

Es oficial, la conocida novela Console Wars, de Blake J. Harris, que ya tuvimos oportunidad de analizar en su momento en este artículo, tendrá una adaptación que la llevará a la pequeña pantalla en forma de serie. Desconocemos cuántos capítulos tendrá, pero sabemos que la producción corre a cargo de Legendary Television.

La novela se define como un thriller empresarial que profundiza en la mítica batalla que libraron SEGA y Nintendo por liderar el mercado del videojuego entre finales de los ochenta y mediados de los noventa, una etapa que marcó la infancia de muchas personas, entre las que me incluyo, gracias al lanzamiento de consolas tan importantes como NES, Master System, Game Boy, Game Gear, Mega Drive y Super Nintendo.

Esta etapa representa un importante punto de inflexión en el mundo de los videojuegos. La llegada de las consolas de 16 bits supuso un paso adelante en calidad y realismo, marcó el nacimiento de franquicias muy populares que se mantienen hasta el día de hoy y afianzó las bases de una industria que hoy mueve más dinero que el cine.

Seth Rogen y Evan Goldberg participarán como productores ejecutivos y está confirmado que la serie se mantendrá fiel al espíritu del libro, así que en principio tenemos razones para mostrarnos optimistas de cara a esa adaptación de Console Wars para la pequeña pantalla.

Según podemos leer en la fuente de la noticia no se trata de un proyecto realmente nuevo, sino más bien de un nuevo enfoque. En 2014 ya existía la idea de llevar Console Wars a la gran pantalla, es decir, de hacer una película. Sin embargo, dicha idea no terminó de cuajar, y en su lugar se ha optado por hacer una serie.

De momento no tenemos una fecha oficial de estreno y no sabemos en qué plataformas se emitirá, así que no tenemos más remedio que esperar. Con todo, es muy probable que esta serie acabe llegando a los principales medios de streaming de contenidos en formato digital, entre las que se incluyen Netflix y Sky.