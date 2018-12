Lo más visto de YouTube en 2018, en España y en el mundo

Google ha publicado como cada año el listado con lo más visto de YouTube en 2018. Es seguro que la mayoría no pasarán a la historia del vídeo o la música por su calidad, pero sí por ser clips de alto impacto y con una difusión masiva.

Además del multillonario número de visionados otro factor a considerar en la plataforma de vídeo más popular del mercado es la presencia cada vez mayor de nuevos creadores de contenidos, o youtubers. Una afición convertida en profesión objeto de deseo por millones de personas y que para algunos les supone un alto rendimiento. Ahí os dejamos el listado YouTube Rewind de este año con lo más visto del portal.

YouTube en 2018 – Top 10 Entretenimiento España

YouTube en 2018 – Top 10 Vídeos musicales España

Ahí lo tienes. “Lapili y Jirafa Rey” sentaron cátedra en ‘Factor X’ y encabezan el listado con el incalificable ‘Cómeme el donut’. Por si fuera poco, también logran el tercer puesto con ‘Muslona’. Friki no, lo siguiente. No le des muchas vueltas. Pégate unas risas con ellos (que no de ellos). Otros destacados llegan de festivales como Eurovisión o talent show como OT. El youtubers El Rubius mete uno en el top-10.

YouTube en 2018 – Top 10 Vídeos en el mundo

Una estadounidense y una dominicana arrasaron este año en YouTube (y otras plataformas como Vevo) con ‘Sin pijama’. No, no pasará a la historia musical. Se imponen los vídeos de música latina, sin discusión. Pop-rock español, inexistente.

YouTube en 2018 – Top 10 Vídeos musicales en el mundo

Aquí hay un poco de todo, vídeos emocionantes, graciosos o curiosos. El partido de España contra Portugal del Mundial de Rusia recibió más de 66 millones de visualizaciones. El encuentro fue uno de los más vistos del campeonato, y el momento del empate a 3 entre las dos selecciones fue visto 20 millones de veces en los dos días siguientes al partido. En global, estos 10 vídeos tienen más de 673 millones de visualizaciones (40 millones más que la lista de los 10 más vistos el año pasado) y se han visto por alrededor de 50 millones de horas.

El idioma español arrasa en todo el mundo al menos en YouTube, con 8 vídeos musicales en el top-10 en nuestro idioma. Algunos se repiten de las listas españolas. Lo dicho, no pasarán a la historia de la música, pero sus visualizaciones se cuentan por millones.