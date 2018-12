Microsoft cede y prueba a separar Cortana de la búsqueda en Windows

La próxima actualización de Windows 10 podría venir acompañada de un cambio importante y muy demandado por los usuarios: eliminar la integración de Cortana, el asistente virtual de Microsoft, de las búsquedas que realizamos en el sistema operativo.

La modificación, que ya está activa en la compilación 18298, cuenta con un icono dedicado en la barra de tareas para las búsquedas y otro independiente para activar Cortana. Ya no es obligatorio pasar por ella para realizar cualquier búsqueda, sea local o en la web.

@thurrott @bdsams @maryjofoley @TheRichWoods Looks like more A/B testing happening with 18298. ‘Type here to search’ and ‘Talk to Cortana’ separated on Taskbar. pic.twitter.com/iuAEd4tLvg

— Michael Reinders (@mdreinders) 12 de diciembre de 2018