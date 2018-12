Bixby, el asistente de Samsung por fin habla español

Lanzado a mediados del año pasado, e integrado en todos los teléfonos de Samsung distribuidos tras la fecha, finalmente el asistente de voz Bixby ha recibido la esperada actualización que nos permitirá comunicarnos con él en español.

Anunciado y disponible desde ayer mismo, la compañía realizó el comunicado a través de una curiosa publicación en su cuenta oficial de Twitter, tratándose del primer acercamiento de Bixby hacia la comunidad europea, incluyendo a su vez otros tres nuevos idiomas: alemán, italiano y francés.

Hallo. Salut. Ciao. Hola. Hello. Try the beta version of Bixby in 5 new languages on #GalaxyNote9. The new Bixby is now ready to speak 5 European languages: German(Germany), French(France), Italian(Italy), Spanish(Spanish), English(UK).

Learn more: https://t.co/lD4wEvTXXu pic.twitter.com/ToKhfb9FcM

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) December 12, 2018