Cuándo debo cambiar la pasta térmica: todo lo que debes saber

Cambiar la pasta térmica es uno de los mantenimientos básicos de cualquier PC, aunque no es algo que debamos hacer a la ligera. Por lo general no existe un consenso universal sobre cuándo debemos cambiar la pasta termina de un equipo y es comprensible, ya que su deterioro no siempre se produce de la misma manera ni al mismo ritmo.

Una pasta térmica de calidad no tiene la misma vida útil que una pasta térmica económica o de bajo coste, y tampoco ofrece los mismos valores de conductividad térmica, dos claves que debemos tener muy en cuenta antes de seguir profundizar en la cuestión que da título a este artículo.

Por lo general una pasta térmica estándar suele aguantar sin problemas un mínimo de dos años, aunque hay variantes de alta calidad que están diseñadas para mantenerse durante cinco años sin mostrar una degradación notable en su rendimiento térmico. También debemos tener en cuenta que actualmente existen dos grandes componentes que utilizan pasta térmica como método de disipación de calor: el procesador y la tarjeta gráfica.

El primero tiene pasta térmica en el difusor integrado del encapsulado, zona que hace contacto con la base del sistema de refrigeración que utilicemos. Con la tarjeta gráfica ocurre lo mismo, la pasta térmica va situada en la parte superior del encapsulado de la GPU, que hace contacto con la base de cobre del radiador. También puede estar presente en los chips de memoria en algunos modelos concretos.

Cuándo debo cambiar la pasta térmica: Procesador

Hay gente que cree que debe cambiar la pasta térmica del procesador cada seis meses o cada año y no, no es cierto. Como dijimos no existe una regla general ya que depende de la calidad de la pasta térmica que hayamos utilizado, aunque podemos establecer unos criterios que nos servirá como referencia aproximada.

Temperaturas de trabajo : hacer mediciones de temperaturas del procesador y la tarjeta gráfica con cargas intensas de trabajo nos ayudará a identificar si tenemos un problema. Es importante recordar que unas temperaturas elevadas no indican por sí solas que debamos cambiar la pasta térmica, ya que pueden deberse a una acumulación de polvo y resolverse con una limpieza. En caso de que los ventiladores estén limpios y que el flujo de aire sea correcto una temperatura elevada sí que se puede asociar directamente con la necesidad de cambiar la pasta térmica.

Periodos de tiempo concretos: como dijimos no es posible fijar una franja concreta de tiempo. Sin embargo, podemos establecer algunas recomendaciones básicas. En general una pasta térmica económica debería aguantar sin problemas dos años, mientras que una de calidad debería mantenerse entre 4 y 5 años. Si no tenéis claro la calidad o la vida útil de la pasta térmica aplicada podemos hacer el cambio a los dos años, siempre que no tengamos problemas de temperatura.

Cambiar la pasta térmica del procesador es muy sencillo, solo tenemos que encender el PC para que caliente un poco y podamos retirar el ventilador con facilidad. Limpiamos la vieja pasta térmica con un papel humedecido ligeramente en alcohol, secamos, aplicamos la pasta nueva y volvemos a montar el ventilador. No es necesario mover el procesador.

Cuándo debo cambiar la pasta térmica: Tarjeta gráfica

El cambio de pasta térmica de una tarjeta gráfica no se debe hacer hasta que hayan pasado al menos dos años desde su compra. No es complicado, pero puede llevarnos más tiempo, sobre todo en algunos modelos cuyos chips de memoria tienen almohadillas térmicas que pueden interferir en el proceso. En cualquier caso la base es la misma: