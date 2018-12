Hace cosa de un año publicamos un especial dedicado a tarjetas gráficas de segunda mano que podíamos considerar como una buena opción para actualizar nuestro PC por poco dinero. Tuvo una buena acogida, y por ello hemos decidido actualizarlo y ampliarlo con una selección de diez modelos.

La llegada de Turing y la llegada constante de tarjetas gráficas GTX serie 10 al mercado de segunda mano nos permite tener más donde elegir, y esto nos facilita en gran medida la selección de diez tarjetas gráficas de segunda mano que realmente vale la pena comprar a día de hoy.

Para facilitaros la elección del modelo que mejor se ajuste a vuestras necesidades os dejaremos una descripción completa de qué rendimiento medio podéis esperar de cada tarjeta gráfica, el precio aproximado que tiene en el mercado de segunda mano en el momento de redactar esta guía, sus necesidades de alimentación y el procesador mínimo para sacarle un buen partido.

Como siempre os recordamos que podéis dejar cualquier duda que tengáis en los comentarios. Sin más preámbulos empezamos con nuestra selección de tarjetas gráficas de segunda mano, poneos cómodos.

Tarjetas gráficas de segunda mano: de 50 a 100 euros

En esta categoría podemos encontrar tarjetas gráficas que son capaces de mover juegos actuales en resoluciones 1080p, pero con niveles de calidad y fluidez diferentes en función del dinero que gastemos.

No os preocupéis, os explicaremos qué podéis esperar de cada modelo en concreto.

GeForce GTX 750 TI

Se mantiene como la mejor opción económica por su bajo consumo, su bajo precio y su buen rendimiento. Con esta tarjeta gráfica podemos jugar a la mayoría de los títulos actuales en 1080p y calidades bajas o medias, según las exigencias de cada título. Si bajamos la resolución a 720p podremos subir los ajustes a niveles muy altos o incluso máximos.

Estas son sus especificaciones:

Núcleo gráfico GM107 (Maxwell de primera generación).

640 shaders.

40 unidades de texturizado.

16 unidades de rasterizado.

Bus de memoria de 128 bits.

2 GB de GDDR5 a 5,4 GHz.

1.020 MHz-1.080 MHz en la GPU (modelo de referencia).

TDP de 60 vatios. No requiere conector de 6 pines, requiere fuente de 350 vatios con 18A.

Precio: 50 euros de media.

Puede servir para actualizar equipos con procesadores antiguos, como los Core 2 Quad y los Phenom, pero es recomendable partir de un Core i3 de primera generación o un FX 4000.

Radeon RX 470 de 4 GB

Gracias a las últimas ofertas y a las liquidaciones de stock que se han empezado a producir el mercado de tarjetas gráficas de segunda mano ha empezado a recibir una cantidad considerable de unidades de este modelo, y eso es una buena noticia para los jugadores con presupuestos ajustados.

La RX 470 de 4 GB puede con juegos actuales en 1080p y calidades muy altas o incluso máximas, según las exigencias de cada título, manteniendo una buena fluidez. Estas son sus especificaciones:

Núcleo gráfico Polaris 10 (primera generación).

2.048 shaders.

128 unidades de texturizado.

32 unidades de rasterizado.

GPU a 1.206 MHz-1.230 MHz.

Bus de 256 bits.

4 GB de memoria GDDR5 a 7 GHz.

TDP de 120 vatios. Requiere un conector de alimentación de 6 pines y fuente de 450 vatios con 28A.

Precio: 100 euros de media.

Es recomendable contar con un Core i5 serie 2000, un Pentium G4560 o AMD FX 6300 para sacarle un buen partido.

GTX 1050 TI de 4 GB

He visto algunas unidades a buen precio en el mercado de segunda mano, así que he decidido incluirla como alternativa por su bajo consumo. No requiere conector de 6 pines, y por tanto puede ser una opción muy buena para los que tengan una fuente de alimentación floja y no quieran o no puedan cambiarla.

Es capaz de mover juegos actuales en calidades altas o muy altas manteniendo un nivel de fluidez aceptable, aunque en potencia bruta queda por debajo de la Radeon RX 470. Tened en cuenta que sacrificamos potencia por un menor consumo con esta compra.

Núcleo gráfico GP107.

768 shaders.

48 unidades de texturizado.

32 unidades de rasterizado.

Bus de 128 bits.

4 GB de GDDR5 a 7 GHz.

GPU a 1.290 MHz-1.392 MHz (modo normal y turbo).

TDP de 75 vatios. No necesita conector de 6 pines. Requiere fuente de 350 vatios con 16A.

Precio: desde 90 euros.

Para aprovecharla debemos contar como mínimo con un Core i3 de primera generación o un AMD FX 4000.

Tarjetas gráficas de segunda mano: entre 101 y 200 euros

En este nivel encontramos tarjetas gráficas muy potentes con las que podremos jugar sin problemas con todo al máximo en 1080p e incluso en 1440p si nos vamos a la franja superior de dicho presupuesto.

GeForce GTX 1060 de 3 GB

Es un modelo con una configuración muy potente que podemos encontrar a muy buen precio en el mercado de segunda mano. Sus 3 GB de memoria gráfica limitarán su vida útil, pero actualmente ofrece un rendimiento excelente en 1080p y ha bajado mucho de precio en el mercado de segunda mano, así que es una buena opción.

Pasamos a ver un listado completo de especificaciones:

Núcleo gráfico GP106.

1.152 shaders.

72 unidades de texturizado.

48 unidades de rasterizado.

GPU a 1.506 MHZ-1.708 MHz.

Bus de 192 bits.

3 GB de GDDR5 a 8 GHz.

TDP de 120 vatios. Requiere conector de 6 pines, fuente de 400 vatios y 20A.

Precio: 115 euros de media.

Debemos contar con un procesador Core i5 serie 2000 o un FX serie 6300 para evitar un cuello de botella exagerado.

Radeon RX 580 de 4 GB

Una tarjeta gráfica muy potente, capaz de mover cualquier título actual en 1080p y calidad máxima. También es viable en resoluciones 1440p, aunque tendremos que ajustar la calidad gráfica en algunos casos para no sacrificar demasiada fluidez.

Os listamos sus especificaciones:

Núcleo gráfico Polaris 20 (segunda generación).

2.304 shaders.

144 unidades de texturizado.

32 unidades de rasterizado.

Bus de 256 bits.

GPU a 1.340 MHz-1.439 MHz, modo normal y turbo.

4 GB de GDDR5 a 7 GHz.

TDP de 185 vatios. Requiere conector de alimentación de 8 pines, fuente de 500 vatios y 28A.

Precio: 155 euros de media.

Recomendable contar, al menos, con un procesador Core i5 serie 2000 o un FX serie 6300 para aprovecharla adecuadamente.

Radeon R9 Fury X

Es una tarjeta gráfica difícil de encontrar, y su TDP es muy elevado, pero ofrece un rendimiento lo bastante bueno como para mover cualquier juego en 1440p con todas las garantías. En potencia bruta queda algo por debajo de una GTX 980 TI, pero su precio es inferior.

Repasamos sus especificaciones y el precio:

Núcleo gráfico Fiji XT.

4.096 shaders.

1.050 MHz en la GPU.

256 unidades de textura.

64 unidades de rasterizado.

Bus de memoria de 4.096 bits.

4 GB de memoria HBM a 1 GHz efectivo.

TDP de 275 vatios. Requiere dos conectores de 8 pines, fuente de 600 vatios y 30A.

Precio: desde 195 euros.

Es necesario contar con un Core i5 serie 4000 o un FX 8300 para conseguir una buena experiencia.

Tarjetas gráficas de segunda mano: de 201 a 400 euros

Nos adentramos en la penúltima franja de precios que vamos a considerar. En este grupo encontramos tarjetas gráficas de segunda mano capaces de mover juegos en 1440p e incluso en 2160p, siempre que ajustemos debidamente el nivel de calidad gráfica.

GeForce GTX 980 TI

Sigue ofreciendo un rendimiento excelente en 1440p y 2160p, aunque si optamos por 4K estaremos limitados a 30 FPS salvo que bajemos la calidad a niveles altos o alto-medio, según las exigencias de cada título. A velocidades de stock rinde casi al nivel de una GTX 1070.

Estas son sus especificaciones:

Núcleo gráfico GM200.

2.816 shaders.

172 unidades de texturizado.

96 unidades de rasterizado.

Bus de memoria de 384.

6 GB de GDDR5 a 7 GHz.

Frecuencias de 1.000 MHz-1.076 MHz en la GPU, modo normal y turbo (modelo de referencia).

TDP de 250 vatios. Requiere un conector de 8 pines y otro de 6 pines, fuente de 600 vatios y 38A.

Precio: 275 euros de media.

Como mínimo debemos contar con un procesador Core i5 serie 4000 o un FX 8300. También valdría un Ryzen 3 1200.

GeForce GTX 1080

Un modelo que ofrece un rendimiento muy bueno incluso en 2160p. En potencia bruta queda solo un poco por debajo de una RTX 2070 (un 10% menos), así que se mantiene todavía como un modelo de gama alta.

Vamos con sus especificaciones y precio:

GPU GP104 (arquitectura Pascal) en proceso de 16 nm.

2.560 shaders.

160 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

Bus de 256 bits.

8 GB de memoria GDDR5X a 10 GHz efectivos.

GPU a 1.607 MHz-1.733 MHz, modo normal y turbo.

TDP de 180 vatios. Necesita un conector de alimentación de 8 pines, fuente de 500 vatios y 32A.

Precio: desde 390 euros.

Para aprovecharla adecuadamente debemos contar con un procesador Core i7 4000 o un Ryzen 5 1400.

Tarjetas gráficas de segunda mano: de 401 a 600 euros

Es la cuarta y última franja. No es buena idea gastar más de 600 euros en una tarjeta gráfica salvo casos muy concretos, así que tenedlo en cuenta. Cuando nos movemos en este nivel podemos esperar un rendimiento muy bueno en 2160p incluso con los ajustes configurados al máximo.

GeForce RTX 2070

Es una tarjeta gráfica de última generación, pero debido a la locura de ofertas que surgieron en el Black Friday (se vendió nueva por menos de 500 euros) he visto algunas unidades en el mercado de segunda mano con precios bastante interesantes. Si os dan garantía es una buena compra, ya que puede con todo en calidades muy altas y resoluciones 2160p.

Vemos sus especificaciones completas:

Núcleo gráfico TU106.

2.304 shaders a 1.410 MHz-1.710 MHz, modo normal y turbo.

a 1.410 MHz-1.710 MHz, modo normal y turbo. 144 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

288 núcleos tensor.

36 núcleos RT.

Bus de 256 bits.

8 GB de memoria GDDR6 a 14 GHz efectivos.

TDP de 175 vatios. Necesita un conector de alimentación de 8 pines, fuente de 500 vatios y 32A.

Precio: desde 475 euros.

Debemos contar con un procesador Core i7 4000 o un Ryzen 5 1400 para aprovecharla.

GeForce GTX 1080 TI

Es una tarjeta gráfica muy buscada, y eso ha hecho que su precio fluctúe bastante. Puede con cualquier juego en 2160 y calidades máximas manteniendo un rendimiento muy bueno en la mayoría de los casos.

Por potencia bruta queda solo un pelín por debajo de una RTX 2080 (un 8% menos). Estas son sus características:

Núcleo gráfico GP102.

3.584 shaders.

224 unidades de texturizado.

88 unidades de rasterizado.

Bus de 352 bits.

11 GB de memoria GDDR5X a 11 GHz efectivos.

GPU a 1.480 MHz-1.582 MHz, modo normal y turbo.

TDP de 250 vatios. Necesita un conector de alimentación de 8 pines y otro de 6 pines, fuente de 600 vatios y 35A.

Precio: desde 545 euros.

Como en el caso anterior podemos partir de un Core i7 4000 o un Ryzen 5 1400 para aprovecharla correctamente.