Listados los procesadores Core 9000 KF, te explicamos qué son

Un listado temprano de los Core 9000 KF ha confirmado no solo su existencia, sino que también nos ha permitido ver sus especificaciones y tener una referencia aproximada de su precio de venta.

En total se han listado cuatro modelos dentro de la serie Core 9000 KF: Core i9-9900KF, Core i7-9700KF, Core i5-9600KF y Core i5-9400F. Todos son compatibles con el socket LGA1151, y están ordenados de mayor a menor potencia.

¿Qué hace diferentes a los Core 9000 KF?

Pues muy sencillo, hay dos elementos que debemos diferenciar para entender qué son exactamente estas nuevas CPUs de Intel. Lo primero que debemos tener claro es que se ubican en la serie 9000, lo que significa que a nivel de arquitectura están basados en Coffee Lake Refresh, y que en ese sentido son idénticos a los Core 9000 estándar.

Ahora toca analizar el significado de las dos letras que llevan aparejadas. La “K” es el clásico indicador de Intel para diferenciar a los procesadores que tienen el multiplicador desbloqueado y que por tanto soportan overclock. La “F” indica que ninguno de los modelos trae GPU integrada, o que ésta se encuentra desactivada.

El conteo de núcleos y las frecuencias de reloj se mantienen inalteradas, lo que significa que los Core i9-9900KF suman 8 núcleos y 16 hilos, los Core i7-9700KF vienen con 8 núcleos y 8 hilos y los Core i5-9600KF y Core i5-9400F tienen 6 núcleos y 6 hilos.

Esto quiere decir, en resumen, que los Core 9000 KF son versiones de los Core 9000 sin gráfica integrada, un movimiento que debería tener efectos positivos a nivel productivo y también en los precios de venta, ya que permite a Intel vender unidades con fallos que inhabilitan la GPU y que antes tenían que ser desechadas.

En cuanto al precio tenemos informaciones que de momento no son fiables, ya que los listados que hemos visto muestran cifras que superan de largo el precio de los Core 9000. Esto suele ser habitual en los listados tempranos, ya que no existe todavía un precio de venta recomendado y se suelen poner cifras no definitivas para “llenar hueco”.

El lanzamiento de los Core 9000 KF se espera para el 3 de enero, lo que significa que Intel no esperará al CES 2019, algo comprensible ya que al fin y al cabo no representan un avance importante, al contrario que Sunny Cove.