¿Qué pasa si me dan un número móvil de otra persona? Pues no tendría que pasar nada, de hecho no deberías ni de enterarte, a ya que normalmente una operadora tarda unos 6 meses en dárselo a otro usuario. A no ser que te pase como a esta desarrolladora de Amazon, Amy Fuller, que al iniciar WhatsApp con un nuevo número de teléfono en un nuevo smartphone se encontró con las conversaciones de su anterior usuario. Un fallo muy grave y preocupante.

logged into whatsapp with a new phone number today and the message history from the previous number’s owner was right there?! this doesn’t seem right. — Abby Fuller (@abbyfuller) 11 de enero de 2019

Los mensajes aparecidos en el terminal de Fuller, además, se mostraban en texto simple, no encriptados, a pesar de que WhatsApp incluye en sus mensajes el cifrado de extremo a extremo para proteger su privacidad.

Este fallo se ha producido a pesar de que se trataba de un dispositivo nuevo, así como de una tarjeta SIM nueva y según Fuller, las conversaciones no se restauraron a través de las copias de seguridad que WhatsApp lleva a cabo de manera periódica.

Lo primero que pensó Fuller es que si ella estaba leyendo los mensajes del anterior dueño del número de teléfono, alguien podía estar leyendo también los de su anterior número. Algo completamente lógico.

and now i’m wondering how many other times it’s happened? like does whoever has my old number now have MY whatsapp history? — Abby Fuller (@abbyfuller) 11 de enero de 2019

Según explican en las FAQ de WhatsApp, si te cambias de número de teléfono y de terminal te aconsejan eliminar la cuenta de WhatsApp y generar una nueva con el nuevo número de teléfono. Aún así, ellos te aseguran que si el nuevo propietario de tu antiguo número de teléfono activa WhatsApp con el, después de 45 días, toda tu información será eliminada.

El problema viene cuando Fuller explicó que ella había tardado más de 45 días en activar esta tarjeta y aún así pudo acceder a conversaciones completas y reales del anterior usuario.

i don’t know how to explain it either! i changed my number a few months ago. i used whatsapp with my old number (a long time ago). with the new number, i registered with whatsapp today. verified that i owned the number. once i was in, there were like, 6 existing conversations — Abby Fuller (@abbyfuller) 11 de enero de 2019

WhatsApp no se ha pronunciado sobre este fallo, pero otros usuarios han explicado que el error se debe a que cada número de teléfono tiene una ID de usuario única. Lo más probable es que lo que ocurriera es que Fuller recibiera los mensajes que el dueño anterior no había llegado a recibir en su móvil, y que fueron enviados durante el tiempo que el móvil estuvo sin reactivarse, quedándose en los servidores de WhatsApp con un check, y siendo recibidos por ella al activar la cuenta con el número en su móvil. A pesar de ello, es un fallo que WhatsApp tiene que revisar y subsanar.

Imagen principal: rawpixel on Unsplash