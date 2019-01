Las GeForce RTX 2060 fueron anunciadas oficialmente el pasado 7 de enero, pero su disponibilidad a nivel comercial se ha producido hoy, día 15 de enero. Ensambladoras de primer nivel como ASUS, GIGABYTE, MSI y EVGA, entre otras, han llegado puntuales a la cita y los modelos personalizados ya han empezado a asomar en el canal.

El lanzamiento de las GeForce RTX 2060 era uno de los momentos más esperados, y con razón. Esta nueva generación gráfica de NVIDIA posiciona en lo que podemos considerar como gama media-alta, pero representa un cambio importante frente a la generación anterior que va más allá del rendimiento bruto, gracias al soporte de trazado de rayos y de suavizado de bordes DLSS.

En general es el modelo basado en Turing que mejor valor calidad-precio ofrece, ya que posiciona al nivel de una GTX 1070 TI con un precio de 369 euros, y con un poco de overclock es capaz de superar a una GTX 1080. Comparada con los modelos superiores de la nueva generación de NVIDIA también posiciona en un nivel excelente, ya que en 1080p rinde un 15% menos que una RTX 2070, cuyo precio es de 629 euros. En 1440p y 2160p la diferencia de rendimiento sube a un 18% y un 20%, cifras ridículas si tenemos en cuenta el precio.

Por lo que respecta al trazado de rayos la GeForce RTX 2060 puede ofrecer una experiencia óptima en 1080p con calidades máximas y dicho ajuste en nivel medio, y el suavizado de bordes DLSS permite mejorar el rendimiento de forma notable:

Battlefield V 1080p, ultra, trazado de rayos en medio y DLSS desactivado: 65 FPS de media. Battlefield V 1080p, ultra, trazado de rayos en medio y DLSS activado: 88 FPS de media.

La conclusión es clara, la GeForce RTX 2060 ofrece un buen valor, aunque es importante tener en cuenta que solo merece la pena actualizar a ella desde una GTX 1060-GTX 980 (o inferior).

Las GeForce RTX 2060 personalizadas superan el precio de la versión Founders Edition

Como dijimos el lanzamiento de las GeForce RTX 2060 personalizadas es ya una realidad. Uno de los grandes atractivos que suelen presentar este tipo de versiones radica en la utilización de sistemas de refrigeración más potentes, y también en la llegada de diseños más modestos que permiten reducir el precio frente a la versión de referencia de NVIDIA.

Esto ha ocurrido con las RTX 2070, que han llegado a rondar los 500 euros frente a los 629 euros que cuesta el modelo de referencia, y lo mismo aplica a las RTX 2080 y RTX 2080 TI, que cuentan con versiones personalizadas que cuestan entre 100 y 150 euros menos que las variantes Founders Edition.

Sin embargo, la historia no se ha repetido con las GeForce RTX 2060. Los modelos más económicos que he podido ver tienen un precio mínimo de 374,90 euros, aunque todavía no están disponibles. Hay versiones que llegan hasta los 479 euros, un precio que se pisa directamente con las RTX 2070.

Hace unos días os dimos todas las claves sobre la nueva serie GeForce RTX 20 de NVIDIA, así que os invitamos a echar un vistazo a ese artículo si tenéis dudas sobre qué modelo es el mejor para vosotros.