WhatsApp ya permite las llamadas en grupo en Android

Ya está disponible la última actualización de WhatsApp para Android, la versión 2.19.9, que incluye, además de la corrección de un error menor que causaba el mal funcionamiento de algunos GIF’s, la posibilidad de realizar llamadas grupales dentro de los grupos de la aplicación de mensajería.

No obstante, es posible que esta actualización no te aparezca todavía en la Google Play Store, ya que se encuentra todavía en proceso de ser añadida, pudiendo darse el caso de que todavía no esté adaptada para funcionar correctamente en algunos modelos.

Pero si te pueden las ganas, puedes probar a descargar y actualizar tu aplicación directamente desde la web oficial de la compañía.

De acuerdo con información publicada en Twitter por WABetaInfo, los usuarios que tengan esta nueva actualización podrán hacer ya uso de este nuevo servicio de llamadas a través de cualquiera de sus chats grupales.

2.19.9 Android update is available now.https://t.co/TzvR1dJz9y

It fixes the GIF bug and the group call button is now enabled (it was not available in versions downloaded from the official website). https://t.co/R910Ws8RbZ

— WABetaInfo (@WABetaInfo) January 15, 2019