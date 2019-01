Twitter está probando y preparando nuevas configuraciones y llevando a cabo cambios en su interfaz para hacerse más cómoda y sencilla de usar. Por un lado harán un modo oscuro que será todavía más oscuro y por otro simplificarán su interface web.

La intensificación del modo oscuro llega como respuesta a la quejas de usuarios que no lo verían suficientemente negro, para ellos era más azul oscuro. Jack Dorsey declaró que están arreglándolo. Puede parecer un tema secundario, pero el modo oscuro se usa tanto para descansar la vista, como para gastar menos batería en el móvil.

Was just talking about this with @kayvz . Will fix.



Twitter cuenta con este modo en su aplicación desde 2016 y otras como YouTube, Google, Medium, Reddit, Wikipedia o Kindle también lo tienen. De hecho se rumorea que la próxima versión de Android tendrá una versión oscura para todo el sistema operativo, algo que los usuarios han estado demandado desde hace años.

Además también le están metiendo mano a su interface web. Han puesto en marcha entre algunos usuarios una versión de prueba su versión web mucho más simple, que queda reducida a dos columnas. Tan solo vemos nuestro feed y las tendencias destacadas y sugerencias a la izquierda. En la parte superior hemos visto también que ha desaparecido el acceso directo a la sección de momentos algo que indica que esta sección está próxima a desaparecer.

A new https://t.co/fHiPXozBdO is coming.

Some of you got an opt-in to try it now. Check out the emoji button, quick keyboard shortcuts, upgraded trends, advanced search, and more. Let us know your thoughts! pic.twitter.com/G8gWvdHnzB

— Twitter (@Twitter) 22 de enero de 2019