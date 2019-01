La nueva serie que estrenan el 15 de febrero se llama “The Umbrella Academy” y se trata de unos superheroes nada clásicos que seguramente te caigan bien. Netflix sigue apostando fuerte por los superheroes y demostrando que no todo se reduce a Marvel.

The Umbrella Academy es un cómic de superheroes compuesto por tres series limitadas, escritas por el cantante de My Chemical Romance, Gerard Way y dibujadas por el brasileño Gabriel Bá. Los cómics narran la curiosa historia de 7 niños con habilidades especiales que nacen a la vez de siete mujeres que no sabían que estaban embarazadas. Son adoptados por el extraño filántropo Sir Reginald Hargreeves, que los entrena para convertirse en futuros super héroes.

Puede que la historia te suene de XMen, pero aquí la cosa se tuerce cuando Sir Reginald Hargreeves muere y se descubren que la tortuosa infancia de estos niños les ha convertido en adultos algo disfuncionales. Ellos son Monóculo, Spaceboy, Kraken, Rumor, Seance, Número Cinco, Horror y Violín Blanco, y tendrán que volver a juntarse cuando descubran que el mundo está en peligro y que solo ellos pueden salvarlo.

En el reparto nos encontramos nombres conocidos y con experiencia en esto de los superheroes como Ellen Page, que ya interpretó a una Gatasombra en XMen la decisión final. También tenemos al controvertido Robert Sheehan, que ya tiene experiencia en eso de los adolescentes con problemas y poderes gracias a su paso por Mistfis. Junto a ellos veremos a Tom Hopper (Black Sails), Emmy Raver-Lampman, Aidan Gallagher, Cameron Britton (Mindhunter) y Mary J. Blige.

El guionista y productor es Steve Blackman que ya ha trabajado con Netflix en Altered Carbon y que también ha guionizado Fargo.

En su cartera de superheroes de Marvel Netflix todavía conserva a Jessica Jones y a The Punisher, de quien se estrenó la última temporada hace poco. Pero también tiene a los Titanes de DC Comics y está preparando Reborn con Sandra Bullock de protagonista.