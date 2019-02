Sony apuesta por Xperia CinemaWide, pantallas 21:9 para smartphones

“¿Estás dispuesto a abrazar una nueva experiencia?”, se pregunta Sony en el vídeo promocional que ha publicado para el MWC 2019, donde destaca un Xperia CinemaWide que puede ser otra novedad en la feria del móvil de Barcelona.

Sony, como LG o antes HTC, siguen peleando para ocupar un lugar destacado en el segmento de móviles inteligentes ante el asalto de los fabricantes chinos que se están haciendo con el mercado con el permiso de Samsung y Apple.

El clip promocional es bastante simple, solo una gradiente de colores. Lo verdaderamente interesante es la muestra de un rectángulo que algunos medios dan por hecho se trata de la confirmación de un Xperia CinemaWide, un nombre comercial para señalar una relación de aspecto ultra ancho 21: 9.

Embrace a new perspective with #Xperia at #SonyMWC pic.twitter.com/RrWJFShpGR

— Sony Xperia (@sonyxperia) 18 de febrero de 2019