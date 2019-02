OnePlus presenta prototipo de smartphone con 5G en el MWC

MWC 2019. La compañía que dirige Pete Lau no ha querido perder la oportunidad que brinda el conocido evento celebrado en Barcelona y ha hecho acto de presencia para mostrar un prototipo de OnePlus One con 5G.

No es un secreto, la compañía china lleva un tiempo inmersa en el desarrollo de su primer smartphone compatible con dicho estándar, un terminal que, de momento, conocemos bajo dos nombres no confirmados: OnePlus One 5G y OnePlus 7.

Su CEO, Pete Lau, también ha confirmado abiertamente que han elegido el SoC Snapdragon 855 como corazón para este nuevo terminal, y que utilizarán un módem Snapdragon X50.

El prototipo que han dejado ver en el MWC 2019 está integrado en una funda de seguridad que impide ver su diseño y su calidad de acabados. OnePlus ha dicho que esto se debe a “motivos de confidencialidad”, una manera sutil de decir que quieren evitar que segundas y terceras marcas puedan copiar las líneas de su próximo buque insignia.

No hay duda, OnePlus sabe (y quiere) crear expectación siempre que puede, y su participación en el MWC 2019 es un claro ejemplo. Ha sabido llamar la atención a pesar de no tener un producto “real” entre manos, y ha vuelto a confirmar la plataforma base sobre la que se apoyará dicho dispositivo.

Aunque todavía no tenemos información definitiva sobre el resto de sus especificaciones se comenta que el OnePlus One 5G estará equipado con una pantalla de 6,5 pulgadas de tipo AMOLED, con formato 21:9 y resolución QHD+. En efecto, sería el primer terminal de la compañía china en ir más allá del FHD+.

La memoria RAM y la capacidade almacenamiento debería subir hasta los 8 GB y 128 GB respectivamente en su configuración base, y la configuración de cámaras también podría elevarse a tres lentes en la parte trasera y dos en la parte frontal.

El precio todavía no ha trascendido, pero se espera que haga su debut entre abril y junio con un coste aproximado de 800-900 euros. La diferencia de precio frente a la generación actual estaría motivada por el encarecimiento que supone la integración de todos los componentes necesarios para soportar la tecnología 5G.