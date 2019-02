Qué juegos debería tener Mega Drive Mini: SEGA escucha a los fans

Mega Drive Mini es uno de los proyectos más importantes que SEGA tiene entre manos. Hace unos meses celebramos el 30 cumpleaños de dicha consola, una de las más míticas y más queridas de la compañía nipona, con permiso de Master System y de Dreamcast, y aprovechamos para recordar no solo sus claves técnicas, sino también algunos de sus juegos más populares.

Juegos, el pilar central de cualquier consola. Sí, puedes tener una plataforma muy potente, pero si no la acompañas de un buen catálogo de títulos no lograrás imponerte a tus rivales. Esta realidad la hemos visto en más de una ocasión. Xbox es, sin duda, uno de los mejores ejemplos, fue una consola que técnicamente estaba “a años luz” de PS2, y sin embargo no pudo superarla en ventas. Lo mismo ha ocurrido en la presente generación Xbox One X, una consola muy potente que tampoco ha podido imponerse a la nueva generación de Sony.

La 16 bits de SEGA cumplió con todas las claves que necesita una consola para triunfar: potencia y un catálogo de juegos apabullante. Con esa fórmula el éxito estuvo asegurado, y a día de hoy Mega Drive se mantiene como la consola más vendida de toda la historia de SEGA (más de 30 millones de unidades). Para que os hagáis una idea las ventas combinadas de Dreamcast, SEGA Saturn y Game Gear apenas superan por la mínima las ventas totales de Mega Drive.

Mega Drive Mini: ¿joya o desastre?

SEGA no lo tiene fácil con la Mega Drive Mini. Es un proyecto muy importante que ha generado unas expectativas enormes, y esto se extiende a todos sus puntos clave:

Calidad de acabados y construcción de la consola y de los mandos.

Calidad de la emulación, básico para disfrutar de una buena experiencia con los juegos.

Selección de juegos incluidos con la consola.

Esos tres puntos son los pilares básicos sobre los que SEGA debe construir la Mega Drive Mini, y no puede permitirse errores en ninguno de ellos. La compañía japonesa es consciente de ello, y por eso ha pedido ayuda a los usuarios para elegir los juegos que debería incluir, aunque limitan la lista de candidatos a una selección predefinida por la firma nipona.

Es una decisión muy difícil porque, como dijimos, Mega Drive Mini tiene un catálogo de juegos inmenso, pero quiero aportar mi granito de arena con 20 juegazos que, en mi opinión, no deberían faltar en dicha consola:

Phantasy Star IV. Streets of Rage 2. Golden Axe 2. Gunstar Heroes. Castlevania Bloodlines. Flashback. Shinobi III. Alien Soldier. The Story of Thor. Thunder Force IV. Shadow Dancer. Rocket Knight Adventures. Castle of Illusion. Shining Force II. Contra: Hard Ops. Ghouls ’n Ghosts. Zombies Ate My Neighbors. Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist. Sonic The Hedgehog. Splatterhouse 2.

Ahora os toca a vosotros, os invito a que nos digáis en los comentarios qué juegos debería llegar Mega Drive Mini.