Los expertos de seguridad de Google están aconsejando a los usuarios que actualicen a la última versión del sistema operativo de Microsoft, Windows 10, para protegerse contra una vulnerabilidad crítica activa presente en Windows 7.

Todo comenzó con el reciente fallo de seguridad en el navegador Chrome (asignado como CVE-2019-5786), que se utilizaba de forma conjunta con un exploit para la escalada de privilegios locales en Windows en el controlador del kernel win32k.sys, que brindaba a los atacantes un medio para romper los espacios de seguridad que los navegadores utilizan para evitar que el código no confiable interactúe con las partes sensibles del sistema operativo.

Sin embargo, aunque Google ya ha solucionado la vulnerabilidad del navegador con una “Versión 72.0.3626.121 (Build oficial)”, el problema es que Microsoft sigue sin ofrecer una solución para el exploit en Windows 7.

This link has more context on the 0day attack observed against Chrome. Separately, I want to expand on why it was important to call out this attack more prominently than previous 0day attacks against Chrome. [1/3] https://t.co/9rGkXa6BoI

— Justin Schuh 🗑 (@justinschuh) March 7, 2019