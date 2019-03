Descubren un nuevo iPod Touch sin marcos en la beta de iOS 12.2

A comienzos de esta semana se inició la cuarta beta para desarrolladores de la próxima versión de sotfware de Apple, la iOS 12.2, en la que apenas destacaban algunos ligeros cambios y la incorporación del soporte para AirPlay 2. Sin embargo, uno de los desarrolladores ha encontrado accidentalmente lo que podría ser una pista sobre cómo serán los nuevos iPod Touch.

Esta filtración se ha producido a través de algo tan simple como un icono, que nos muestra lo que parece ser la actual generación del iPod Touch, bajo el nombre en clave “HLSipod”, junto a un nuevo dispositivo sin marcos nombrado “HSLipod2”.

Dado la clara relación de estos dispositivos, no han tardado en saltar las alarmas sobre si este será el diseño de la séptima generación del iPod Touch que Apple presentaría durante este 2019.

I was doing some coding in iOS 12.2 Beta 4. I cracked this here on what a new iPod touch 7th generation could look like. HLipod is the 6th generation HLipod2 is a unreleased generation. *Notice no home button and it looks to be a full screen display.* @OnLeaks @stroughtonsmith pic.twitter.com/pXLzif5JMZ

— Johnathan Mitchell (@jaymit2090tx13) March 8, 2019