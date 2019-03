Windows 10 alcanzó 800 millones de dispositivos activos, dice Microsoft

Windows 10 ha superado los 800 millones de dispositivos activos en todo el mundo, según el anuncio realizado por el vicepresidente de la división Modern Life & Devices Group, Yusuf Mehdi.

Windows 10 sigue ganando terreno como no podía ser de otra forma. Es el único sistema operativo cliente que ofrece Microsoft para que los fabricantes lo utilicen en dispositivos nuevos. La gran pregunta es si el impulso es por méritos propios o simplemente porque no hay otro. Sumado a la estrategia agresiva de la propia empresa.

Hay un poco de todo. Windows 10 es un “quiero y no puedo” desde su lanzamiento. Tiene sus virtudes, pero no enamora. Microsoft siempre ha resaltado la botella “medio llena” y no “medio vacía”. En el anuncio de los 800 millones, Mehdi, ha asegurado que “el sistema operativo está experimentando la mayor satisfacción del cliente en la historia de Windows”.

Bueno. La realidad de los fríos datos es algo distinta. Windows 10 cumplirá cuatro años el próximo mes de julio. En el lanzamiento, Microsoft anunció que instalaría “Windows 10 en 1.000 millones de dispositivos en dos o tres años”. Pronto tuvo que reconocer que no iba a cumplir el objetivo y lo achacó al fiasco en móviles. Ciertamente, a poco que la plataforma Windows Mobile hubiera funcionado, el objetivo se hubiera alcanzado.

Sin embargo, si examinamos únicamente el grupo principal de Windows, el de escritorios informáticos con ordenadores personales, tampoco creemos que estén satisfechos en Redmond. En el mes de febrero, Windows 7 aumentó cuota de mercado hasta el 38% frente al 40% de Windows 10. Prueba de que el sistema no se ha implantado como era esperable.

Además, como en todos los anuncios de dispositivos activos, la suma no solo se aplica a PCs, sino a los smartphones que todavía hay en servicio, tablets, consolas Xbox, HoloLens, wearables o cualquier tipo de dispositivo activo con cualquier versión de Windows 10, incluyendo los que llegan de la Internet de las Cosas.

Para poner el dato en contexto, Android activó en 2018 casi 1.300 millones de dispositivos, en solo un año y contando solo móviles inteligentes. Apple, sola, puede acercarse a 400 millones de dispositivos activados por iOS en un año sumando iphone, ipad y wearables.

Como verás, hay mucho que matizar de esos 800 millones de dispositivos con Windows 10 para determinar si es un éxito o menos. A los usuarios de Windows 10 seguramente nos importa más bien poco esos números. Lo que esperamos es que la inminente actualización de primavera haga olvidar las dos últimas.