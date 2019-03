Cómo seguir en directo la “reinvención” de Apple en compañía de servicios

Apple celebrará esta tarde en el Steve Jobs Theater la conferencia centrada en servicios más importante de su historia. El evento comienza a las 18 horas en España y podrá seguirse en directo desde esta página web.

La firma de Cupertino comienza esta tarde lo que algunos medios estadounidenses denominan la “reinvención de Apple como empresa de servicios”. La caída de venta de hardware ha coincidido con el lanzamiento de nuevos servicios programados desde hace años con los que la compañía pretende compensar el capítulo de ingresos en una división que incluye App Store, iCloud o Apple Music, y que por sí misma ya incluye cifras de negocio fabulosas: 37.100 millones de dólares en el último año fiscal.

“Este es un cambio fundamental para Apple y, en nuestra opinión, el mayor movimiento estratégico desde que se presentó el iPhone en 2007“, aseguran los analistas de Wedbush Securities. “Hay una presión masiva sobre Cook y Apple para que entreguen servicios, y el de streaming de vídeo es un eje de potencial de crecimiento”.

Qué esperamos del evento de servicios Apple

Sí. Con un mercado de móviles, tablets y ordenadores estancado, el “Netflix de Apple” apunta en el horizonte como la estrella del evento de servicios de esta tarde. La estrategia de Apple seguiría los pasos del Amazon Prime Video. Podría ser gratuito para sus usuarios premium (bajo un dispositivo Apple) y estaría alimentado por contenido propio original para el que Apple ha destinado solo en 2018 más de 1.000 millones de dólares.

El servicio en streaming de Apple contaría con la capacidad de contratar otros canales como el de HBO (al que ya soporta en su Apple TV con HBO Now), Viacom Inc, Showtime o Lions Gate Entertainment. Se habla de un precio de 10 dólares por canal, del que Apple recibiría un tanto por ciento no especificado. Veremos qué nos presentan, pero teniendo en cuenta la posición de Apple supondrá el triunfo definitivo del streaming como el gran formato de distribución de contenidos.

Otro de los servicios que podrían presentarse sería la renovación de Apple News. Tendría un precio de 10 dólares mensuales y ofrecería acceso a un número sin especificar (se habla de ‘centenares’) de revistas y periódicos digitales. Se rumorea que Apple se quedaría con el 50% de los ingresos.

Apple también podría presentar una tarjeta de crédito propia bajo el paraguas financiero de Goldman Sachs y que permitiría adquirir todo tipo de productos Apple, incluyendo sus nuevos servicios.

Dejamos para el final otro de los servicios que suenan para esta tarde, un servicio de juegos bajo demanda. No se conoce si será un verdadero servicio en streaming o algún modelo de suscripción que por un pago mensual daría acceso ilimitado al catálogo de juegos de App Store.

El evento comienza a las 10 horas a.m oficial de Cupertino, 18 horas en España, aunque Apple ya ha comenzado a mostrar imágenes y vídeos con distinto contenido multimedia. Puedes seguirla a través de iPhone, iPad o iPod touch usando Safari sobre iOS 10 o superior, en un Mac con Safari bajo macOS Sierra 10.12 o superior o en el Apple TV via AirPlay. El streaming también puede seguirse desde un PC con Windows 10 y el navegador Edge. Si no puedes seguirlo no te preocupes. Te contaremos a fondo esta tarde todo lo que allí se presente.