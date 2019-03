El servicio en streaming de Apple será presentado el 25 de marzo en un evento especial que se celebrará en la sala de conferencias Steve Jobs Theater en Cupertino.

Apple ha comenzado a enviar invitaciones de prensa para el evento. Como de costumbre, no ha anunciado lo que presentará, pero todos los indicios apuntan a que en esta ocasión los servicios y no los productos serán los protagonistas.

“Es la hora…” ha sido la frase elegida para promocionarlo y fue la misma que utilizaron para presentar el streamer Apple TV original, lo que es ya una buena pista. Además, enlaza a una animación con un cuenta regresiva en formato película que debería ser el dato definitivo.

Please join us for an Apple special event

at the Steve Jobs Theater in Cupertino.

March 25, 2019

10:00 a.m.

